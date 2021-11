Ridley Scott tournera Gladiator 2 après avoir terminé Kitbag, son film Napoléon

Gladiator 2 est plus proche qu’on ne le pense. Ridley Scott maintient que le script de la suite a déjà été écrit. Après la confirmation de son développement en 2018, c’est le cinéaste lui-même qui lève tous les doutes.

« C’est écrit. C’est déjà écrit », révèle Scott dans une interview au portail Deadline. « Nous avons une bonne marque, un bon endroit logique où aller. Vous ne pouvez pas simplement faire un autre film de style Gladiator. Vous devez continuer. Il y a suffisamment de composants du premier pour prendre le ballon et le continuer », conclut-il.

Gladiateur

Le film entrera en production après la fin des travaux sur Kitbag, le prochain long métrage du réalisateur. Il couvrira la vie de Napoléon Bonaparte, de ses humbles débuts dans la carrière militaire jusqu’à devenir Empereur de France. Pour une telle entreprise, vous aurez un interprète exceptionnel. Joaquin Phoenix sera chargé d’incarner la figure pittoresque. Apple finance le projet.

Pourquoi Gladiateur ? C’est ainsi qu’est né le premier volet

Dans la même interview, Scott est interrogé sur la raison du choix du retour de Gladiator au cinéma. « Tout d’abord, j’aime faire des films d’époque. J’aime la recherche. J’aime créer la sensation de l’épopée. Je pense à ce que nous avons fait avec le premier volet… Je n’aime pas critiquer d’autres choses qui se sont produites auparavant, mais je n’étais pas le plus grand fan des épopées hollywoodiennes romaines, honnêtement.

Pour le réalisateur, les emplois de production américains à l’époque « semblaient artificiels ». « Quand on m’a demandé d’envisager un scénario, le scénario n’était pas très bon. Mais la personne qui me l’a donné m’a dit « Je veux t’apprendre quelque chose ». Il a ramassé une illustration intitulée ‘Ceux qui vont mourir’ de Gérome ». L’image de l’auteur parisien montre un groupe de gladiateurs demandant l’autorisation de poursuivre le carnage qui se déroulait dans le Colisée. « J’y suis allé, mon Dieu, cela n’a jamais été fait correctement auparavant. Jamais. J’ai dit ‘Je vais le faire’ », dit Scott, qui peu de temps après a abandonné le script original pour travailler sur un nouveau et évolué.

Source : date limite