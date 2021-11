Prey : premières images du prequel Predator avec un guerrier Comanche

Prey, la préquelle de la saga Predator, partage ses premières images avant sa première finale à l’été 2022, directement sur Hulu via Disney +. Cela a été annoncé par 20th Century Studios, confirmant le titre final (le projet était connu jusqu’à présent sous le nom de Skulls) et le logo, offrant également de nouvelles informations sur ce nouvel opus de la franchise Predator qui se déroulera 300 ans avant l’original Arnold Schwarzenegger. film. , dans le monde de la Nation Comanche en Amérique du Nord.

Premier logo et apparition du protagoniste de Prey

Ce prequel nous ramène aux origines de la saga Predator, en se concentrant sur ce qui donne à la franchise son vrai sens : la chasse aux humains. C’est ainsi que sa description le définit bien, dans laquelle « une guerrière qualifiée qui protège farouchement sa tribu contre un prédateur extraterrestre hautement évolué sur le monde de la nation Comanche il y a 300 ans ». Les premières images nous montrent également son protagoniste, Naru, joué par Amber Midhunter.

Prey est réalisé par Dan Trachtenberg, auteur du tube Cloverfield Street, d’après un scénario de Patrick Aison. La distribution principale est complétée par Dakota Beavers et Dane DiLiegro; ce dernier est susceptible d’être chargé de donner vie au Predator, puisqu’il est un habitué d’American Horror Stories avec ses rôles de monstre.

Rappelons que cet été, les producteurs John Davis et John Fox ont déjà évoqué les possibilités de ce prequel au niveau de l’intrigue au sein de la saga : « Cela revient à ce qui a fait fonctionner le film original. C’est l’ingéniosité d’un être humain qui n’abandonne pas, qui est capable d’observer et d’interpréter, pouvant fondamentalement vaincre une personne plus forte, plus puissante, une force armée », faisant allusion au type d’affrontement qu’il propose.

Prey fera sa première sur Disney + à l’été 2022 à une date à préciser.

Origine | Le journaliste hollywoodien