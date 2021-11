Back 4 Blood se concentrera sur l’ajustement de sa difficulté

Back 4 Blood, le nouveau jeu multijoueur coopératif de Turtle Rock Studios, les créateurs de Left 4 Dead, a encore des problèmes à résoudre. Cela a été admis par l’étude elle-même dans une entrée Reddit, dans laquelle ils ont signalé que l’un de leurs principaux objectifs continue d’être de peaufiner l’expérience de jeu, qui dépend en grande partie de l’équilibre de sa difficulté. Cependant, soulignent-ils, les bugs compliquent « plus que nécessaire » ce travail.

« La difficulté doit être notre » ours « dans l’histoire de Back 4 Blood », a commenté Turtle Rock dans un article sur Twitter. La référence au bébé ours est une expression pour souligner l’importance de cet ajustement. « Ça doit juste aller bien. » Dans leurs mots, ils veulent que ce soit « tendu » mais aussi stimulant. « Nous voulons que vous vous rendiez dans une pièce étroitement sécurisée, avec la horde sur vos talons » et que vous ressentiez ce sentiment d’urgence.

A la recherche de l’équilibre parfait

« Nous ne voulons pas que ce soit ingérable ou injuste, c’est dans notre mission. » Ils soulignent que les joueurs doivent « gagner ou mourir, l’emporter ou périr par leurs propres actions ». En d’autres termes, l’intention est que les joueurs de Back 4 Blood utilisent leurs « compétences, leur planification et leur travail d’équipe » pour survivre dans ce monde de zombies. « C’est notre objectif, et l’atteindre dépend en partie de trouver le bon équilibre grâce à des ajustements constants de divers systèmes de cartes, de systèmes de génération, d’IA et d’autres facettes qui affectent le gameplay. »

Back 4 Blood est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC depuis octobre dernier. Turtle Rock a également dévoilé la feuille de route pour l’avenir, qui comprend du contenu gratuit et payant. L’une des plus intéressantes est Tunnels of Terror, une première extension (sur trois) qui sortira en 2022.

