Starfield découvre sa musique au concert d’Elder Scrolls V: Skyrim

Nous devrons encore attendre un an pour voyager dans l’espace à Starfield, mais la nouvelle production de Bethesda continue d’offrir des détails sur ce que cette nouvelle propriété intellectuelle apportera. Le travail, en développement pour les consoles Xbox et PC de nouvelle génération, se poursuit dans le processus créatif. Au-delà du premier teaser officiel, nous avons enfin pu écouter le thème principal, une pièce musicale connue sous le nom de Starfield Suite et composée par Inon Zur.

Le compositeur de Fallout 3, Fallout 4 et Fallout 76 s’est souvenu de sa longue collaboration avec Bethesda, bien que sa carrière professionnelle dans le jeu vidéo ait commencé il y a longtemps, avec des classiques comme Baldur’s Gate 2 : Throne of Bhaal ou Icewind Dale. La pièce a été interprétée par le London Symphony Orchestra lors du concert du 10e anniversaire de The Elder Scrolls V: Skyrim, que vous pouvez écouter dans la vidéo ci-dessous. Si vous voulez savourer le thème de Starfield, vous l’avez à partir de la minute 48:55.

Starfield sera à nouveau montré à l’été 2022

Ces derniers jours, Bethesda a été très occupée. A l’occasion de la célébration de l’anniversaire de Skyrim, Todd Howard, l’une des figures les plus importantes de l’entreprise, a évoqué les différents projets en cours. En plus de confirmer que Starfield peut déjà être joué du début à la fin (bien qu’il y ait encore beaucoup de développement à venir), le créatif a laissé tomber que l’été 2022 est le moment venu pour présenter le jeu vidéo avec style.

Starfield sortira le 11 novembre 2022 pour Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Xbox Game Pass. Howard ne prévoit pas de surprises de dernière minute, donc tout semble indiquer qu’il n’y aura pas de retards intempestifs.

Origine | Bethesda