The Elder Scrolls VI sera comme Starfield, exclusif à Xbox et PC

L’exclusivité des jeux Bethesda était sur la table dès l’annonce du contrat d’achat par Microsoft. Starfield, la nouvelle propriété intellectuelle du studio, sera lancée en exclusivité sur Xbox Series X et Xbox Series S, bien qu’elle sortira également sur PC, dans la lignée de tous les produits Xbox first party. Dans une interview avec GQ, Phil Spencer, chef de la division Xbox, a déclaré que The Elder Scrolls VI suivra un chemin similaire.

Spencer a souligné que la philosophie est la même qu’avec Starfield. Xbox Live, Game Pass, Cloud, listes d’amis… le jeu se nourrira de tout l’écosystème construit autour de la plateforme.

« Il ne s’agit pas de punir une autre plate-forme, car je crois fondamentalement que tous les systèmes peuvent continuer à se développer », a-t-il commenté. « Mais pour être sur Xbox, je veux pouvoir offrir le package complet de ce que nous avons. Et c’est la même chose quand je pense à The Elder Scrolls VI ou à n’importe laquelle de nos séries.

The Elder Scrolls VI, encore loin

Todd Howard de Bethesda a confirmé dans la même interview que The Elder Scrolls VI est toujours en phase de conception. La technologie Starfield fournira les avancées nécessaires au prochain opus après Skyrim pour nous emmener dans ce monde fantastique épique. « La technologie change, mais au final le but reste que lorsque vous commencez le jeu, vous ayez l’impression qu’elle vous a transporté », argumente-t-il.

The Elder Scrolls VI a été annoncé en même temps que Starfield, à l’E3 2018. Cependant, Bethesda Game Studios s’est concentré sur le développement de son jeu vidéo spatial, la priorité numéro un. Ce n’est pas pour moins, étant donné que le projet est déjà dans sa dernière année de développement, puisqu’il sera commercialisé le 11 novembre 2022. Ainsi, The Elder Scrolls VI sera le prochain, mais il faudra encore patienter.

Origine | GQ