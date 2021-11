Henry Cavill valorise le statut de Superman au cinéma et rappelle que « la cape est toujours au placard »

Superman continue de faire beaucoup parler tant au cinéma qu’à la télévision, même si la grande nouvelle viendra bientôt de Warner Bros. et HBO Max avec leurs nouveaux projets respectifs Man of Steel, soit en raison de l’annonce d’un supposé Superman/Cark Kent black et la série Michael B. Jordan sur Val Zod. De tout cela et de l’état actuel de Superman s’est récemment exprimé Henry Cavill, jusqu’à présent l’acteur chargé de donner vie à Clark Kent au cinéma dans le DCEU, qui réitère que « la cape est toujours au placard ».

L’avenir de Superman au cinéma et à la télévision

A tel point que l’annonce de nouveaux projets Superman et l’absence de nouvelles sur le retour de Cavill dans le rôle de Clark Kent, ont de plus en plus éloigné l’acteur de son rôle le plus connu. Pourtant, Cavill insiste sur le fait qu’il est possible de développer plusieurs Superman en même temps : « C’est excitant. Superman est bien plus que la couleur de le skin. Superman est un idéal. Superman est quelque chose d’extraordinaire qui vit dans nos cœurs. Pourquoi ne pas avoir plusieurs Superman en marche ? », demande l’acteur.

Cependant, Cavill pense toujours que Man of Steel mérite une suite et qu’il a encore beaucoup à dire sur Superman, surtout après avoir enfreint son code moral en étant forcé de tuer Zod à la fin, quelque chose qui peut être exploré. suite possible : « Il y a encore beaucoup à dire en tant que Superman, et j’adorerais absolument cette opportunité. Le meurtre de Zod a donné une raison au personnage de ne plus tuer », explique l’acteur.

« Il vient de tuer le dernier membre de son espèce. C’est le choix qu’il a fait à l’époque, et il ne le fera plus jamais. Il y a une opportunité de grandir après cela, d’explorer la psyché de Superman en tant qu’être profond, apparemment invulnérable en tant que dieu, mais avec de vrais sentiments à l’intérieur. Comme je le dis toujours, ‘La cape est toujours dans le placard’ », conclut Cavill.

Dans cette même interview, Henry Cavill a également évoqué la possibilité de jouer Captain Britain pour Marvel Studios.

Origine | Le journaliste hollywoodien