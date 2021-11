FUT FIFA 22, Numbers Up Adidas : tous les joueurs et leurs performances

FIFA 22 célèbre actuellement sa promotion Numbers Up Adidas. Le fabricant de textile s’associe à EA Sports pour fédérer les sportifs autour de leurs dernières chaussures. Selon le modèle qu’ils utilisent, ils recevront une augmentation significative de certaines valeurs, dont nous vous parlerons ci-dessous.

Comment fonctionne Numbers Up Adidas et comment les statistiques seront-elles mises à jour ?

Il existe trois modèles de chaussures : Adidas X, Adidas Predator et Adidas Copa.Selon le profil du joueur, ils porteront l’un ou l’autre. Par exemple, Mats Hummels utilise ce dernier, dédié à l’amélioration de la passe. Joao Félix et Sergio Reguilón, en revanche, utilisent le premier, ce qui leur offrira un plus en rythme. À partir de l’étude, ils s’assurent que les statistiques sur lesquelles ils se concentrent atteindront 99 points au cours de la saison, c’est-à-dire la valeur maximale disponible tout au long du match.

Au lancement, ils ont un plus qui augmentera en plusieurs lots. La deuxième mise à niveau aura lieu fin décembre, tandis que la troisième et dernière mise à niveau arrivera dans le courant de 2022, avant la fin de la saison. Le reste des statistiques s’améliorera un peu. Si le joueur signe pour un autre fabricant, la promotion ne sera pas modifiée. Ni s’ils souffrent de blessures ou ne jouent pas régulièrement. De cette façon vous vous assurez de franchir le pas pour les obtenir sans prendre de risques.

Tous les numéros vers le haut des joueurs Adidas

Ensuite, nous vous laissons avec les joueurs sélectionnés en fonction de la chaussure qu’ils portent.

Adidas Copa (passe)

CT : Mats Hummels, 88 ans, Borussia Dortmund

DCM : Rice, 87 ans, West Ham United

MDP : Diawara, 84 ans, Rome FC

Adidas X (rythme)

SD : Joao Félix, 88 ans, Atlético de Madrid

AG : Diogo Jota, 86 ans, Liverpool FC

MOC : Reyna, 85 ans, Borussia Dortmund

LI : Reguilón, 84 ans, Tottenham Hotspur

BU : Dembélé, 84 ans, Olympique Lyonnais

Adidas Predatos (Dribble / Arrêt)

PT : Ter Stegen, 91 ans, FC Barcelone

CT : Éder Militao, 85 ans, Real Madrid

MC : Neuhaus, 84 ans, Borussia Mönchengladbach

Source : EA Sports