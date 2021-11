OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition annoncé, un hommage personnalisé

OnePlus a annoncé une nouvelle version du succès OnePlus Nord 2, l’édition OnePlus Nord 2 × PAC-MAN. La société technologique renommée, en collaboration avec Bandai Namco Europe, surprend les amateurs de jeux vidéo avec une édition commémorative de ce qui est toujours l’un des meilleurs milieu de gamme du marché. Avec une expérience totalement personnalisée, les acheteurs de ce smartphone pourront avoir une expérience totalement personnalisée ; du design à l’intérieur, avec des jeux, des défis et du contenu exclusif sous forme de sons et de détails caractéristiques.

Pac-Man mange OnePlus ; un OnePlus Nord 2 bourré de détails

Le OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition cherche à réinventer le design du OnePlus Nord 2 original en commençant par sa coque arrière double couche, avec une combinaison esthétique des deux marques. Dans la couche la plus externe, OnePlus maintient son style de conception basé sur « la simplicité et l’élégance » ; maintenant combiné avec des éléments emblématiques de Pac-Man tels que les PAC-DOTS et PAC-MAN du travail de Toru Iwatani. Sur la couche la plus interne, cette édition spéciale présente un design phosphorescent phosphorescent (cache un labyrinthe néon inspiré de PAC-MAN). Le design respire l’originalité et les détails dans tous les coins ; mais pas seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur.

Le curseur d’alerte du OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition est de la même couleur bleu foncé que le TURN-TO-BLUE, les fantômes vulnérables de PAC-MAN qui apparaissent lorsque nous mangeons un POWER PELLET dans le jeu vidéo.

De plus, comme on peut le voir sur les images, le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition intègre un support de téléphone DIY (Do-It-Yourself) de PAC-MAN, avec des personnages reconnaissables et un design inspiré du célèbre escalier Penrose, symbolisant la boucle PAC-MAN originale.

Vitesse, fluidité et l’âme d’un téléphone haut de gamme ; une expérience gamifiée

Si le premier OnePlus Nord indiquait déjà clairement qu’il voulait remettre en cause le concept de milieu de gamme (plutôt de milieu de gamme haut), le OnePlus Nord 2 entérine ces sensations avec un magnifique téléphone qui arrive en tête des listes des appareils les plus recommandés sur Android. écosystème. . L’une des clés de la marque, qui entretient sa couverture « Never Settle », est son système d’exploitation, OxygenOS, qui cette fois est gamifié et adopte un style rétro qui – on l’avait déjà anticipé – nous enchante. Depuis Netcost-Security, nous utilisons cette édition OnePlus Nord 2 × PAC-MAN depuis quelques jours; bientôt vous pourrez lire notre analyse. Fonds d’écran statiques et dynamiques, effets sonores, filtre de caméra et animations personnalisées… et le jeu PAC-MAN 256, également de série. L’expérience de jeu est sensationnelle grâce à un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une intensité totale des couleurs de 410 dpi. On parle d’une dalle AMOLED haut de gamme de 6,43 pouces (2 400 x 1 080 px).

Ce qui surprend peut-être le plus les futurs acheteurs du terminal, c’est le contenu à débloquer, avec des sonneries, des autocollants avec des photos, etc. Le simple fait d’utiliser le Smartphone révélera petit à petit des détails et des secrets.

Puissance, vitesse et fluidité

Le OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition ne change pas le matériel du terminal d’origine, avec une batterie de 4 500 mAh à charge rapide Warp Charge 65 et les mêmes performances. Pour l’instant, nous n’avons que de bons mots lorsque nous l’utilisons au quotidien. À l’extérieur, sa triple caméra AI 50MP, avec stabilisation optique de l’image (OIS) et un capteur Sony IMX766, capture 56% de lumière en plus que le OnePlus Nord d’origine. Grâce à l’intégration du logiciel, des techniques telles que Nightscape Ultra sont obtenues, une version améliorée du mode OnePlus Nightscape, qui garantit de meilleurs résultats dans des conditions de faible luminosité (comme 1 lux). Le tout alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 1200-AI, qui offre des performances CPU 65% plus rapides et des performances GPU 125% supérieures à celles du OnePlus Nord d’origine.

Date et disponibilité du OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition

L’édition OnePlus Nord 2×PAC-MAN est mise en vente ce mardi 16 novembre à 11h00 au prix de 529 €. Une seule variante de l’appareil avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera vendue sur la page OnePlus et Amazon.

« L’édition OnePlus Nord 2 x PAC-MAN réaffirme l’engagement de OnePlus à offrir des expériences rafraîchissantes et différentes à notre communauté en constante croissance », a déclaré Pete Lau, fondateur de OnePlus. « Le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition est livré avec toutes les fonctionnalités étonnantes que notre communauté aimait sur le Nord 2, mais dans un package totalement personnalisé conçu par des experts pour honorer l’icône du jeu, PAC-MAN. »

« Depuis 1980, PAC-MAN a apporté du plaisir aux joueurs du monde entier avec son gameplay intuitif, son style artistique distinctif et sa personnalité colorée », a déclaré Aâdil Tayouga, directeur des licences et des partenariats stratégiques pour l’EMEA, BANDAI NAMCO Europe SAS. « Je suis ravi de voir comment le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition capture la joie et le plaisir de son personnage légendaire avec son matériel et ses logiciels personnalisés. »

Yutaka Fuse, responsable de PAC-MAN et de la section Global Business de BANDAI NAMCO Entertainment ajoute : « Nous sommes très heureux de voir cette merveilleuse collaboration avec le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, où vous trouverez le design et les fonctionnalités qu’ils représentent pour PAC-MAN si bien intégré dans l’univers du OnePlus Nord 2 ».