Assassin’s Creed ramène le directeur narratif de Valhalla

Il a été licencié il y a quelques mois à peine, en mars 2021, mais Darby McDevitt a annoncé son retour inattendu chez Ubisoft. Le directeur narratif d’Assassin’s Creed Valhalla a quitté l’entreprise afin de repenser l’avenir de sa carrière. Maintenant, à travers une déclaration sur Twitter, le scénariste a expliqué qu’il revenait travailler sur de nouvelles aventures dans la saga des assassins.

« C’est vrai », a écrit sur les réseaux sociaux. « Tout en réfléchissant à ma carrière au cours de la dernière année, je me suis concentré sur mon désir d’explorer de nouvelles idées et des frontières inconnues. À mon grand plaisir, cela s’est reflété dans mon retour chez Ubisoft pour travailler sur Assassin’s Creed. Excité de continuer mon voyage, restez à l’écoute. « Dans un deuxième tweet, également de nature personnelle, l’écrivain a déclaré qu’il n’avait jamais été aussi enthousiasmé par les histoires qu’ils raconteront à partir de maintenant.

Lorsqu’il a annoncé son départ, il a également écrit un message sur son compte Twitter personnel : « Après une décennie à travailler avec des gens brillants, à créer des histoires et des personnages pour une saga incroyable et à interagir avec nos merveilleux fans, j’ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure, » écrivait-il alors.

Sur une note personnelle, je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par les endroits où nous allons et les histoires que je peux raconter avec cette équipe. – Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) 12 novembre 2021

Un an plus tard, plus de contenu pour Assassin’s Cred Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla a terminé un an sur le marché. Le jeu vidéo développé par Ubisoft Montréal a dévoilé l’histoire d’Eivor, un chef viking qui cherche son créneau et celui de sa famille dans une Angleterre pleine d’intrigues et d’action. L’histoire de ce personnage n’est pas encore terminée, car le studio travaille sur de futures extensions, bien que des détails trop précis ne soient pas encore connus.

Le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Comme les autres produits Ubisoft, Valhalla est une mise à niveau entièrement gratuite vers la nouvelle génération si vous disposez d’une copie des consoles précédentes. De plus, il a une progression croisée, de sorte qu’il est possible de continuer le jeu sur n’importe quelle plateforme.

Origine | Darby McDevitt (Twitter)