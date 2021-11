Plusieurs jeux Xbox 360 sont mis à jour avant l’événement Xbox Anniversary Celebration

Microsoft célèbre 20 ans de consoles et de produits Xbox. Le géant de Redmond se prépare pour un événement en streaming qui sera diffusé ce 15 novembre à partir de 19h00 (CEST). Quelques heures avant le coup d’envoi officiel de la célébration de l’anniversaire Xbox, certains classiques de la Xbox 360 ont été mis à jour de manière inattendue.

Ce sont des œuvres comme Fallout 3, Fallout : New Vegas, The Elder Scrolls IV : Oblivion, Fable Anniversary, Fable 3, Dead Space, Dead Space 3 ou Dragon Age : Origins. Cependant, le contenu des mises à jour est encore inconnu, selon VGC, on ne sait donc pas si de nouvelles améliorations seront apportées à la compatibilité descendante.

Par le biais des médias sociaux, Microsoft a invité les joueurs à se joindre aux célébrations, qui mettront également en vedette Halo et le Master Chief comme principaux protagonistes. Il sera diffusé en direct sur les chaînes officielles Xbox (Twitch, YouTube et Facebok). Ils préviennent, oui, qu’ils n’annonceront aucun nouveau jeu. Au total, ils offriront « une vision particulière » de la trajectoire de la marque au cours des deux dernières décennies.

La rétrocompatibilité, l’un des grands paris de Microsoft

La Xbox One et la Xbox Series X / S sont compatibles avec de nombreux jeux du catalogue Xbox classique. Les Américains ambitionnent de continuer à étoffer cette offre avec des jeux qui ne fonctionnent pas encore sur les consoles actuelles. De plus, grâce à sa technologie, les titres d’antan sont plus beaux que jamais, non seulement en raison des améliorations graphiques, mais aussi parce que certains produits doublent le framerate.

Au sein de son modèle économique axé sur des services tels que le Xbox Game Pass, les jeux vidéo classiques jouent également un rôle important, puisque le catalogue comprend des œuvres anciennes, qui peuvent être appréciées sur Xbox One et Series X/S.

