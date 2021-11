Nintendo explique pourquoi il n’y a pas de console virtuelle sur Switch

La console virtuelle n’est pas sur la Nintendo Switch et n’est pas attendue. L’héritage historique de Nintendo passera par les services, comme l’a reconnu Doug Bowser, président de la division américaine, dans une interview au Washington Post. Le manager a fait valoir que l’absence de cette option est due au fait qu’il améliorera son service Nintendo Switch Online avec des jeux plus classiques à l’avenir.

« Nous avons examiné comment les joueurs interagissent avec les jeux aujourd’hui, nous avons donc conclu que le service en ligne de Nintendo et son offre initiale de jeux NES et SNES était un bon moyen pour nous de mettre ces titres sur le marché et d’offrir de la valeur au service en tant que entier », a déclaré Bowser. «Nous sommes à un point où il y a plus de 130 jeux disponibles entre quatre de ces différentes plateformes. [NES, SNES, N64 y Mega Drive], et le plan est de continuer à concentrer l’attention sur la qualité de ce contenu et d’ajouter « plus de produits en tant que valeur ».

La console virtuelle peut toujours être appréciée sur d’autres plateformes Nintendo. Des jeux de machines classiques tels que la NES, la SNES, la N64 ou la Game Boy sont disponibles à l’achat sur 3DS et Wii U. Cette dernière propose également des jeux Game Boy Advance.

J’ai demandé directement à Bowser pourquoi la Switch n’offrait pas une boutique numérique robuste de vieux jeux comme la Wii, la Wii U et la 3DS avant elle. Il a déclaré que la stratégie de Nintendo se concentrera sur ces offres via le service en ligne et s’attendra à plus via celui-ci. https://t.co/fewShpyyCu – Gene Park (@GenePark) 12 novembre 2021

Nintendo, au courant des erreurs d’émulation

Doug Bowser a donné des interviews à plusieurs médias internationaux, il a donc été interrogé sur la situation de Nintendo Switch Online. L’arrivée du pack d’extension a suscité des critiques non seulement car un autre abonnement est nécessaire pour accéder aux titres Nintendo 64 et Mega Drive, mais aussi à cause des problèmes d’émulation de classiques tels que The Legend of Zelda : Ocarina of Time ou Super Mario 64. Le président a répondu à The Verge qu’ils prenaient les commentaires des utilisateurs « très au sérieux », ils ont donc l’intention de continuer à améliorer le produit.

Nintendo Switch Online est l’un des principaux piliers du modèle économique de votre console, qui continuera de recevoir des nouvelles dans les années à venir. Selon la propre entreprise de Mario, la machine est toujours au milieu de son cycle économique.

Origine | Le Washington Post