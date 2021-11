GTA Trilogy revient sur PC après trois jours dans les limbes

L’arrivée de Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition aurait dû laisser un arrière-goût sucré dans la bouche, mais Rockstar Games a savouré le goût amer d’une version sans problème. Le bombardement des critiques de Metacritic a été rejoint par le retrait inattendu du produit dans sa version PC. Après trois jours dans le no man’s land, GTA III, GTA : Vice City et GTA : San Andreas sont de retour.

La compilation a été inaccessible pendant que le développeur travaillait sur la maintenance du client officiel. Dans le même temps, ils ont également souligné qu’ils devaient supprimer certains fichiers qui avaient été glissés dans la version finale. Maintenant, par le biais d’une déclaration officielle, l’étude a informé les joueurs qu’ils peuvent désormais acheter et profiter du jeu normalement.

« Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition est à nouveau disponible via le lancement de Rockstar Games pour jouer et acheter. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et travaillons à l’amélioration et à la mise à jour des performances globales » du produit.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est à nouveau disponible via le Rockstar Games Launcher pour jouer et acheter. Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée et nous nous efforçons d’améliorer et de mettre à jour les performances globales à mesure que nous avançons : https://t.co/hAfEKqYS3o – Assistance Rockstar (@RockstarSupport) 15 novembre 2021

Dans un précédent tweet publié le 13 novembre, la société a fait état du retour de son client, mais a déclaré que GTA Trilogy n’était pas disponible car elle avait dû « supprimer des fichiers » qui avaient été inclus « involontairement dans ces versions ».

Moyennes à la Pyrrhus en Metacritc

Face à tous ces problèmes, l’accueil de GTA Trilogy n’a pas été agréable dans Metacritic. Certains utilisateurs ont porté plainte contre Rockstar et ont participé au soi-disant « review bombing », c’est-à-dire en notant très négativement pour abaisser la moyenne du produit. À l’heure actuelle, aucune des deux versions n’est supérieure à 1 sur 10.

Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition met à jour les graphismes et les commandes pour s’adapter aux systèmes modernes. Il est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC et sortira au format physique le 7 décembre.

