Critique de Nintendo on Switch sur la N64 : « Nous la prenons au sérieux »

Certains jeux Nintendo 64 sont déjà disponibles sur Nintendo Switch Online, mais uniquement si vous disposez du pack d’extension, une décision qui a déjà fait polémique. Cette controverse a été alimentée par les problèmes d’émulation de jeux vidéo primés comme The Legend of Zelda : Ocarina of Time, Super Mario 64 ou Mario Kart 64. Dans une interview accordée à The Verge, Doug Bowser, président de Nintendo America, a fait référence à ces événements imprévus et a veillé à ce que les commentaires reçus soient pris « très au sérieux ».

«Nous cherchons constamment des moyens d’améliorer nos fonctionnalités en ligne et ces jeux, nous continuerons donc à offrir une valeur ajoutée via des services et plus de jeux à partir de maintenant. Nous prenons les commentaires très au sérieux et nous continuerons de chercher des moyens d’améliorer les performances globales. Pour nous, tout tourne autour de la qualité et du contenu de qualité » comme valeur principale, assure-t-il.

Combien coûte un nouvel abonnement ?

Que Nintendo 64 allait être l’une des nouveautés pour Nintendo Switch Online avait été répandu bien avant son annonce officielle. Ce qui n’était pas prévu, c’est qu’un abonnement supplémentaire serait lancé. Nintendo Switch Online donne accès aux jeux NES et SNES, mais pour profiter de la Nintendo 64 et de la Sega Mega Drive, il est nécessaire de payer le pack d’extension, qui comprend également le DLC payant pour Animal Crossing : New Horizons, Happy Home Paradise.

L’abonnement individuel coûte 39,99 euros par an, tandis que l’abonnement familial augmente son prix à 69,99 euros. Malgré les bugs, les versions émulées ajoutent de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de jouer à des titres en ligne tels que Mario Tennis 64 ou Mario Kart 64. D’autre part, la société ajoutera plus de jeux vidéo dans les prochaines vagues, dont The Legend of Zelda : Majora’s Mask, Banjo-Kazooie ou Paper Mario.

Origine | Le bord