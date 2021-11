Battlefield 2042 n’aura pas de chat vocal de lancement

Certains joueurs profitent déjà de l’accès anticipé à Battlefield 2042, le nouvel opus du jeu de tir DICE, et malgré des modes comme Hazard Zone ou le classique Battlefield Portal, il y a eu un fait qui a surpris, pour le pire, les joueurs. Comme tous l’ont vu, le jeu n’a pas de chat vocal implémenté pour le moment, une fonction qui semble pratiquement essentielle dans un FPS multijoueur moderne. En fait, tout semble indiquer que cette fonctionnalité n’atteindra pas son lancement.

Comme on peut le lire dans le Washington Post, Electronic Arts a confirmé au journal de la capitale que de nombreux joueurs utilisent des applications telles que Discord, ou les chats de groupe individuels de chaque console, pour pouvoir communiquer. En fait, c’est quelque chose qui devra faire tous ceux qui se sont fait avec Battlefield 2042 le premier jour, puisque selon la société canadienne, le chat vocal arrivera « peu de temps après son lancement ».

Pas de chat vocal… mais avec des problèmes techniques

Battlefield 2042 n’arrivera pas avec le chat vocal le jour de son lancement, mais avec une bonne poignée de problèmes techniques qu’EA lui-même a fait connaître sur son site officiel. Alors que, évidemment, le studio suédois travaille « extrêmement dur pour que Battlefield 2042 arrive aussi fluide et satisfaisant que possible », bien qu’ils reconnaissent qu’il n’y a pas de lancement « sans ses défauts, et vous trouverez probablement quelques bugs et problèmes lors du premier semaines ».

On s’attend à ce que, malgré les avertissements sur les problèmes que Battlefield 2042 pourrait avoir lors de son lancement, il ne sera pas du niveau subi avec Battlefield 4. Le quatrième versement numéroté faisait partie du catalogue de lancement des consoles de dernière génération, PS4 et Xbox One, et a présenté de nombreux problèmes de toutes sortes qui ont pris des mois à résoudre.

Battlefield 2042 arrivera dans les magasins pour tous les joueurs le 19 novembre, pour PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et PC.

Source : Washington Post / EA