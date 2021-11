Take Two fait confiance à GTA en tant que franchise de longue date "James Bond"

La franchise Grand Theft Auto est de retour sous les projecteurs – si jamais elle cesse d’être – grâce à la sortie récente de GTA Trilogy, le remastering de la trilogie qui a fait l’histoire non seulement du genre sandbox dans la génération 128 bits, mais aussi de la vidéo jeux en général. Ceci, associé au fait que le GTA V ignifuge continue de se vendre à un rythme imparable, fait que Take Two le considère comme une licence qui dure de nombreuses années, ce que Straus Zelnick, PDG de la société, a comparé à James Bond.

Les histoires de l’agent secret britannique le plus populaire de l’histoire remontent aux années 50. GTA pourra-t-il durer aussi longtemps ? Le temps nous le dira, mais c’est bien sûr l’intention de Take Two, et pas seulement avec cette saga, mais aussi avec d’autres comme Red Dead Redemption ou NBA 2K, dont on s’attend à ce qu’ils continuent à se vendre à la pelle pour beaucoup. années.

« Je ne sais pas si vous avez vu le dernier film de James Bond, c’est génial. Et vous voulez que chaque franchise ressemble à James Bond », a déclaré Zelnick lors d’une conférence téléphonique. « Il n’y a que quelques franchises dans le divertissement qui sont capables d’entrer dans cette catégorie, mais elles existent, et je pense que GTA en fait partie, mais aussi Red Dead et la NBA, car le basket-ball va continuer d’exister. »

Take Two prend son temps

Pendant ce temps, Zelnick ajoute qu’il est contre les livraisons annuelles dans les franchises non sportives, en raison du risque de subir un certain sentiment de saturation. Utilisez, encore une fois, l’exemple de l’agent 007.

« J’ai toujours dit qu’en annualisant les franchises non sportives, vous courez le risque de brûler la propriété intellectuelle même si c’est bon, alors nous prenons le temps de faire quelque chose que nous pensons être incroyablement phénoménal, et nous laissons également intentionnellement nos titres reposer. avec une demande croissante pour ce jeu, devenant un événement spécial », explique Zelnick. « Je vais voir un film de Bond parce que je sais qu’il n’y en aura pas d’autre avant deux mois, et je vais tous les voir. »

De toute évidence, ce n’est qu’une question de temps avant qu’un sixième opus de GTA n’arrive, même si des rumeurs circulent depuis des années, notamment sur son cadre. Cependant, tout semble indiquer que Take Two n’est pas pressé compte tenu des excellentes performances commerciales de GTA V et de son côté en ligne.

Source : VGC