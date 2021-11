Super Mario 64 en mode speedrun : un utilisateur atteint le nouveau record du monde

Le speedrun est devenu un véritable art ces dernières années. C’est une façon de profiter des jeux vidéo qui nécessite non seulement une grande habileté aux commandes ; aussi d’une grande connaissance du titre sur lequel il est destiné à relever le défi de le terminer à une vitesse effrayante. Et récemment, nous avons assisté à un nouveau record du monde : celui de Super Mario 64. C’est le streamer Liam King qui a réussi à collecter les 120 étoiles en 1 heure, 37 minutes et 53 secondes. Une marque qui le place en tête du classement après avoir battu, d’à peine une demi-minute, le détenteur du meilleur record depuis avril dernier. Ci-dessous, vous pouvez voir son exploit en vidéo.

Selon les données collectées par le portail Speedrun, au cours des trois dernières années, il y a eu jusqu’à 50 personnes qui ont passé près d’une heure et 45 minutes, ce qui montre clairement que la concurrence est féroce et que chaque seconde fait un différence. Nous ne savons pas si quelqu’un sera capable de détrôner Liam King, mais nous sommes sûrs qu’il y en aura peu qui tenteront inlassablement. Sans aller plus loin, King lui-même était déjà en mesure d’obtenir les 70 étoiles nécessaires pour atteindre le générique en seulement 48 minutes.

Super Mario 64 : un mythe disponible sur Nintendo Switch

Le saut historique de la saga en trois dimensions s’incarne dans la Nintendo 64, en 1996 (1997 pour l’Europe). Un titre qui a révolutionné le genre et jeté les bases de beaucoup de choses que nous verrions dans le futur. Plus tard, déjà en 2004, il a reçu une version renouvelée pour Nintendo DS. Il est actuellement disponible sur Nintendo Switch dans le cadre de la compilation Super Mario 3D All-Stars.

Sources | Speedrun, Liam King