Elden Ring : comparez les performances techniques de la bêta sur PS5 et Xbox Series X | S

Elden Ring en demandera toujours un peu plus; son lancement aura lieu le 25 février. Cependant, ces derniers jours, nous avons pu profiter de sa bêta multijoueur, le premier test disponible pour les chanceux qui ont pu en obtenir un par loterie. Bien que la démonstration prévienne que nous sommes face à un titre en développement, les premières comparaisons ont déjà vu le jour qui mettent les performances techniques face à face sur les consoles PS5 et Xbox Series X | S. Bien que nous vous laissions la vidéo complète d’ElAnalistaDeBits, nous vous proposons ci-dessous une ventilation sous forme de résumé.

Elden Ring : comparaison entre PS5 et Xbox Series X | S

Mode Performance:

PS5 et Xbox Series X : résolution dynamique (moyenne 1620p) et 60 FPS

Xbox Series S : résolution dynamique (1044p en moyenne) et 50 FPS

Mode qualité :

PS5 et Xbox Series X : résolution 4K et 45 FPS en moyenne

Xbox Series S : résolution 1440p et 35 FPS en moyenne

Autres détails:

Le taux d’images par seconde est débloqué dans toutes les versions. De tous, le youtubeur pointe vers une meilleure optimisation sur PS5 (FPS moyens, temps de chargement…) et une perte de distance par rapport aux dessins et effets d’ombre sur Xbox Series S.

On y a déjà joué, qu’en avons-nous pensé ?

Chez Netcost-Security, nous avons consacré plusieurs heures à la version bêta d’Elden Ring, et dans nos impressions, nous soulignons que grâce à « une plus grande liberté face aux lieux et aux ennemis », le titre « pose des défis auxquels d’autres âmes n’ont pas eu à faire face », comme ainsi que le défi que devra relever From Software une fois le jeu arrivé et nous pouvons voir ce qui se cache au-delà des zones définies pour le test : « Le premier pas a été fait du bon pied. Il faut maintenant attendre encore un peu la suite ”.

Elden Ring sortira le 25 février 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.

Origine | ElAnalistaDeBits sur YouTube