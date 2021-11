Jim Ryan s’excuse pour les problèmes d’actions à l’occasion de l’anniversaire de la PS5

Il y a quelques jours à peine, la PlayStation 5 fêtait sa première année sur le marché avec la constante durant ces douze mois de quelques problèmes de stock qui ne semblent pas avoir de solution à court terme. Ceux-ci continueront d’être notables tout au long de la prochaine année 2022, provoquant de sérieuses difficultés pour tous ceux qui veulent une unité de la nouvelle console Sony pour l’obtenir, un fait qui n’est pas passé inaperçu par Jim Ryan, PDG de Sony CE, qui s’est excusé. pour cela dans un message commémoratif.

Dans ce message, Ryan souligne principalement que Sony fait tout son possible pour que cette situation puisse être inversée et qu’autant d’unités que possible puissent être distribuées.

« Nous continuons de voir une demande historique pour la PS5, et nous comprenons que la réduction des stocks continue d’être une source de frustration pour nombre de nos clients », déclare Ryan. « Soyez assurés que nous nous concentrons sur tout ce qui est en notre pouvoir pour distribuer autant d’unités que possible, c’est quelque chose sur lequel nous travaillons tous les jours dans l’entreprise et cela continue d’être ma priorité absolue. Encore une fois, j’apprécie votre patience alors que nous naviguer à travers ces défis mondiaux sans précédent. »

Un problème difficile à résoudre

Les commentaires de Ryan interviennent après un rapport de Bloomberg selon lequel Sony aurait dû réduire ses prévisions de production au cours de cet exercice – jusqu’en mars de l’année prochaine – d’un million d’unités, passant de 16 millions à 15. Cependant, et malgré ces inconvénients, la PlayStation 5 a pu être sur le point d’atteindre le chiffre non négligeable de 14 millions de consoles vendues, un chiffre qui, bien qu’il soit bien, de Sony a reconnu qu’il était inférieur aux prévisions.

Source : Blog PlayStation