Decidueye confirme la date de sortie dans Pokémon Unite : tous les détails

On connaît déjà la date exacte de l’arrivée de Decidueye dans Pokémon Unite. Ce sera le 19 novembre à partir de 02h00 (CEST). C’est une créature de type plante et fantôme qui est apparue pour la première fois dans Pokémon Soleil et Lune, les éditions de septième génération pour Nintendo 3DS. Nous vous proposons sa bande-annonce et un bilan de tous ses déplacements, le niveau nécessaire pour les obtenir et plus de détails.

Decidueye dans Pokémon Unite : capacités, niveaux et mouvements

Avant d’obtenir Decidueye (10 000 Aeos Coins), le combattant spécialisé dans les attaques à distance, nous devrons passer par Rowlet et Dartrix, auquel nous devons monter au niveau 5. Impress et Foliage seront les mouvements initiaux et une fois atteint le niveau 7 Nous aura la possibilité de choisir entre Shadow Stitch et Sharp Blade. Déjà au niveau 8, Rainleaf et Fel Shadow seront les dernières attaques sélectionnables.

En ce qui concerne son mouvement d’unité, Bolt Burst provoquera la terreur chez les adversaires lorsqu’il atteint le niveau 9. Cette puissante attaque enverra des projectiles à la partie adverse et se terminera par un coup spécial qui inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis avec de faibles points de santé. Lors de sa performance, Decidueye ne pourra pas se déplacer sur scène, mais deviendra invincible en l’exécutant.

Pokémon Unite est disponible sur les appareils iOS, Android et Nintendo Switch. C’est un titre gratuit avec des achats intégrés. Voici notre guide complet avec des conseils pour les nouveaux arrivants, de meilleures constructions, des récompenses, comment obtenir des pièces Aeon, et plus encore.

Sources | PokéXperto, Pokémon Unite