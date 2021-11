La mise à jour 2.3 de Genshin Impact, Shadows of Snow and Dust, a déjà une date confirmée

Nouveau rendez-vous incontournable pour les millions de fans de l’un des titres free to play les plus populaires de ces dernières années comme Genshin Impact, et c’est que l’ARPG de miHoYo aura une nouvelle grosse mise à jour la semaine prochaine. Ainsi, le studio chinois a annoncé que la version 2.3 du jeu sera disponible à partir du 24 novembre sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible, c’est-à-dire les appareils PS4, PS5, PC et iOS et Android.

Cette nouvelle version 2.3, qui s’appellera Shadows of Snow and Dust, aura une bonne poignée de nouveautés dont de nouveaux événements et bien sûr deux nouveaux personnages comme Arataki Itti et Gorou.

Toute l’actualité de la version 2.3

« Sous ce froid glacial accablant se cachent les plus profonds mystères de la vie… Tracez les ombres qui se cachent dans la brume glaciale, attendez que les cendres se dissipent et que la poussière se dépose », lit-on dans la description officielle du blog miHoYo. « Je déclare solennellement qu’aucun de ces incidents ne concerne le premier grand chef du gang Arataki, Lord Arataki Itto. »

Mais pour en savoir plus sur les nouveautés de Shadows of Snow and Dust, parmi eux se trouvent de nouveaux défis d’agilité, de combat et d’exploration dans Dragon Spin, avec la disparition d’un grand nombre de petits animaux dans Inazuma comme prémisse de l’intrigue. L’épée quatre étoiles Cinnabar Spindle sera la récompense pour avoir surmonté le premier défi, mais ceux qui sont capables de résoudre le mystère obtiendront un objet capable de reproduire certaines des créatures du pot Serenitea.

Des personnages plus jouables arriveront également, comme le retour des événements d’Albedo et Eula, ainsi que les tout nouveaux que nous avons mentionnés précédemment : Arataki Itto et Gorou, respectivement cinq et quatre étoiles, et qui ont un Claymore comme principal arme pour le premier et un arc pour le second.

