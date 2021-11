La saison 1 de Battlefield 2042 sera lancée en 2022 avec un nouveau spécialiste

Battlefield 2042 est désormais disponible, ravissant surtout les fans les plus vétérans de la saga, grâce au mode Battlefield Portal, mais aussi à des modes totalement inédits comme Hazard Zone ou plus. Comment pourrait-il en être autrement, dans le cas d’un jeu en tant que service comme celui dont nous parlons, il sera basé sur un système de saisons qui débutera l’année prochaine 2022 comme le confirme DICE.

Cela a été annoncé dans un article détaillé sur le blog officiel du jeu, dans lequel ils commentent à quoi s’attendre de Battlefield 2042 dans les mois à venir. L’étude suédoise a précisé que la saison 1 du jeu arrivera en 2022, à une date encore à préciser, mais ce devrait être au cours du premier trimestre de l’année prochaine. Cette première saison comprendra du nouveau contenu pour Battlefield Portal, un nouveau spécialiste, et évidemment, un Battle Pass avec des récompenses à obtenir. En outre, ils prévoient qu' »il pourrait également y avoir de nouvelles vues pour découvrir l’histoire de Battlefield 2042 au fur et à mesure de son déroulement ».

Qu’y aura-t-il à chaque saison ?

Au cours de sa première année de commercialisation, Battlefield 2042 aura quatre saisons, chacune avec son Pass correspondant, ainsi qu’un nouveau spécialiste dans chacune, ainsi que de nouveaux lieux et autres contenus « frais », selon ses propres termes, sans préciser quoi. peut-il s’agir de. Pendant ce temps, DICE mettra également à jour le portail Battlefield afin d’offrir une expérience personnalisée aux joueurs.

« Le lancement n’est que le début », disent-ils d’EA. « Nous adoptons une nouvelle approche des services avec plus qu’un engagement envers le nouveau contenu, également dans le but d’améliorer l’expérience Battlefield au fil des saisons et de continuer à faire évoluer le monde de Battlefield 2042. »

Pendant ce temps, jusqu’à l’arrivée de cette première saison, DICE offrira des missions et des récompenses hebdomadaires, des modes de jeu à durée limitée et plus de contenu Battlefield Portal. Battlefield 2042 arrive le 19 novembre sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC.

Source : EA