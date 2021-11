PS5 : PlayStation Studios tient sa promesse et confirme plus de 25 jeux en développement

La PS5 vient de terminer un an sur le marché – en Espagne, nous avons dû attendre le 19 novembre – et Sony se tourne déjà vers l’avenir. En mai dernier, la société japonaise a surpris tout le monde en assurant qu’il y avait plus de 25 jeux en développement pour la console et maintenant, via le blog officiel PlayStation, elle a une nouvelle fois ratifié son engagement envers la communauté : PlayStation Studios en a plus de 25. projets sur la table et certains commenceront à arriver à partir de 2022.

PS5 : les prochains gros jeux prévus pour 2022

Si nous passons en revue les performances de la console Sony au cours de sa première année, des noms propres apparaissent tels que Demon’s Souls Remake, Astro’s Playroom, Sackboy: An adventure in a big way, Returnal et Ratchet and Clank, entre autres. Après la période que nous appelons l’année 1 pour n’importe quelle console, il est maintenant temps de penser à l’avenir. Quels sont les principaux titres à venir sur PS5 en 2022 ?

Horizon Forbidden West (18 février 2022) : Aloy s’est déjà imposée comme l’un des personnages les plus populaires sur PS4 grâce à son aventure dans Horizon Zero Dawn. A cette occasion, la suite nous emmènera dans la ville de San Francisco, en ruines et peuplée de monstres mécaniques.

Gran Turismo 7 (4 mars 2022) : le simulateur de conduite vedette de PlayStation nous proposera son septième opus numéroté et le réalisme sera le protagoniste principal. Ce sera la livraison avec le plus d’options de réglage vues à ce jour dans la franchise.

God of War Ragnarok (2022, à déterminer) : Bien que l’on ne connaisse toujours pas le jour et le mois de sa première, le nouveau voyage de Kratos et Atreus est prévu pour l’année prochaine. Il poursuivra les événements survenus dans God of War (2018) et sera le dernier opus de la mythologie nordique.

