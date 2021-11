Forza Horizon 5 continue imparable et dépasse les 6 millions de joueurs

Forza Horizon 5 n’est sur le marché que depuis quelques jours, mais ils sont plus que suffisants pour indiquer clairement que nous sommes face à un succès retentissant. Avant sa mise en vente officielle, on vous indiquait déjà que plus d’1 million d’utilisateurs jouaient grâce à l’édition Premium (99,99 euros). Peu de temps après, en particulier mercredi dernier et une fois officiellement lancé, le chiffre est passé à 4,5 millions. Eh bien, le titre Playground Games s’additionne et continue : il y a déjà plus de 6 millions de joueurs qui ont conduit leur voiture préférée au Mexique. Cela a été confirmé par Aaron Greenberg de Xbox.

Vous êtes tous incroyables, non seulement nous avons établi le record du plus grand lancement de Xbox Game Studios jamais réalisé, mais maintenant plus de 6 millions de joueurs et en croissance, toujours dans notre semaine de lancement ! ?? # ForzaHorizon5 https://t.co/kiTB3eGknp -Aaron Greenberg ️💚U (@aarongreenberg) 11 novembre 2021

Forza Horizon 5 : l’aventure au volant

A cette occasion, le festival le plus célèbre du monde du sport automobile s’est installé au Mexique. C’est un endroit idéal pour disputer des courses dans des endroits tels que la Gran Caldera ou la Riviera Maya, entre autres lieux emblématiques de la région. Dans notre test, le jeu a obtenu une note de 9 sur 10 et nous disons ceci à ce sujet : « Forza Horizon 5 est un pari solide dès la première minute et un délice audiovisuel pour Xbox Series X. La base est celle que nous avons déjà. savait : monde ouvert avec des dizaines et des dizaines d’épreuves et d’épreuves à réaliser, auquel s’ajoute le simple plaisir de conduire en roulant avec des centaines de véhicules ».

De plus, nous soulignons qu' »il y a toujours quelque chose à faire » grâce au nombre énorme – et à la variété – de courses et de défis disponibles : cross country, scène de rue, tricks d’adresse et, bien sûr, les Horizon Stories, qu’ils nous proposent savoir rencontrer de nombreux personnages et participer à des événements uniques au volant de tous types de voitures.

Forza Horizon 5 est disponible sur PC, Xbox Series X | S et Xbox One. Bien entendu, il est également inclus dans le catalogue Xbox Game Pass sur toutes les plateformes susmentionnées.

Origine | Aaron Greenberg ; via GamingBolt