Toutes les annonces Disney + Day Marvel et Star Wars : Moon Knight, She-Hulk, Obi-Wan et plus

Aujourd’hui, Disney + Day a eu lieu, un événement au cours duquel Disney a présenté la prochaine série qui atteindra la plate-forme de streaming de la société à la fois Marvel et Star Wars, ainsi que Pixar et d’autres productions propres. Par conséquent, nous vous proposons un résumé avec les principales annonces qui nous ont laissé les premiers aperçus d’adaptations tant attendues telles que Moon Knight, She-Hulk, Ms. Marvel, Obi-Wan et bien d’autres.

Toutes les nouvelles séries Marvel et Star Wars

Nous commençons avec Agatha: House of Harkness, où la toujours brillante Kathryn Hahn passera du lycée et du méchant de luxe sur WandaVision à la star de son propre spectacle. Ce sera un spin-off de la série Scarlet Witch and Vision pour laquelle il n’y a toujours pas de date de sortie prévue, car Disney se limite à un « bientôt » ambigu.

Il en va de même avec le deuxième de la série annoncé en ce Disney + Day. On parle d’Echo, série basée sur le personnage du même nom (et que l’on connaît aussi sous le nom de Ronin). Dans l’univers Marvel, Echo est la fille adoptive de Kingping et une lycéenne régulière dans les histoires de Daredevil. Et c’est peut-être pour cela que l’apparition de cette nouvelle série a récemment réveillé un flot de rumeurs sur un redémarrage de Daredevil de Netflix entre les mains de Marvel Studios. Qu’il soit produit ou non, Echo arrivera chez Disney+ « bientôt » et sera interprété par l’actrice Alaqua Cox, que l’on retrouvera très prochainement grâce à sa future présence dans la série Hawkeye, dont nous avons une date : novembre 24, 2021.

On continue avec Marvel Zombies, une série animée sur laquelle, bien qu’aucun détail n’ait été partagé, tout semble indiquer qu’elle prendra le témoin de Et si…? (renouvelé ce Dinsey + Day pour une deuxième saison, soit dit en passant) et nous montrera nos personnages MCU préférés en tant que morts-vivants. Spider-Man : Freshman Year, est une autre série animée (Disney + pari fort) qui narrera les aventures de Peter Parker au lycée et fera office de préquelle aux films actuels de Tom Holland, dont on ignore encore s’il prêtera son voix au personnage.

D’autres séries animées présentées ont été X-Men ’97, le premier contenu officiel lié aux mutants par Marvel Studios, confirmant également certaines des voix de la distribution originale des années 90, et le logo final de I Am Groot avec un premier aperçu de le Groot lui-même dans sa forme la plus jeune ; les deux arriveront « bientôt » sur Disney +.

Nous passons aux faits marquants de Marvel Studios et de leur prochaine série d’action en direct, dont nous avons déjà vu leurs premières bandes-annonces sous forme de teaser. Ainsi, Moon Knight a montré une brève bande-annonce vidéo dans laquelle Oscar Isaac se transforme en le redoutable Moon Knight, dont les capacités ont été brièvement vues. Une autre série dont nous avons vu ses premières scènes a été She-Hulk, où Hulk est également apparu et un premier regard sur la transformation de Jennifer Walters. Et le nouveau logo est confirmé.

Le dernier look sous forme de bande-annonce a été pour Mme Marvel, la série de Bisha K. Ali avec Kamala Khan, interprétée par la jeune actrice Iman Vellani, une jeune fille de 16 ans d’origine pakistanaise qui vit à New Jersey et un fan absolu de Captain Marvel. Avec une enfance marquée par les difficultés d’intégration, tout va changer lorsque Kamala aura atteint ses super-pouvoirs.

Nous avons terminé la revue Marvel avec les nouveaux logos d’Ironheart et de Secret Invasion. Ainsi, le premier narre les aventures de Riri Williams (Dominique Thorne), un jeune prodige qui parvient à fabriquer une armure dans le plus pur style Iron Man. Le second, basé sur la bande dessinée du même nom, nous présente à nouveau Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn dans leurs rôles de Nick Fury et Talos. Profitant de l’occasion, la première image de Samuel L. Jackson de la série a été présentée.

Star Wars : tous les feux de la rampe pour Obi-Wan

Sur Star Wars, Disney + Day a tourné toute son attention vers la prochaine série Obi-Wan, avec à nouveau Ewn McGregor dans son rôle de Maître Kenobi après la trilogie préquelle. Avec une histoire qui se déroule dix ans après les événements de La Revanche des Sith, l’événement nous a laissé son synopsis officiel : « Être un Jedi n’est plus sûr. Maintenant, il y a des chasseurs Jedi là-bas, « Chow avance ». C’est le point de départ de l’histoire, même si la chose intéressante sera de voir où ça va à partir de là ». La première de la série est prévue pour 2022, à une date encore à préciser.

Enfin, et comme dernière anecdote, le skin Boba Fett pour Fortnite a été annoncé, disponible en décembre, coïncidant ainsi avec la première de la série de livres Star Wars Boba Fett.

