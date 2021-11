Fortnite : Star Wars Boba Fett arrive en décembre

LEGO 75277 Star Wars Le Casque de Boba Fett, Set de Construction d'affichage, modèle de Collection avancé pour Adultes

Ce formidable casque de Boba Fett (75277) à collectionner rend hommage à l’un des chasseurs de primes les plus terribles de l’univers Star Wars. Il met au défi tous les constructeurs LEGO. Les détails authentiques du casque de Boba Fett sont reproduits à la perfection en briques LEGO. Monté sur son présentoir orné d'une plaque descriptive, ce modèle permet de revivre des scènes épiques de la saga Star Wars. Ce casque de Boba Fett fait partie d'une vaste gamme de kits de collection LEGO Star Wars à construire et à exposer. Découvrez également le Casque de Stormtrooper (75276). Le casque de Boba Fett de Star Wars compte 625 pièces et met au défi les constructeurs LEGO expérimentés. Il est parfait pour un anniversaire, Noël ou pour faire une surprise à un amateur de Star Wars de plus de 18 ans. Le modèle à construire LEGO Star Wars Le casque de Boba Fett mesure plus de 18 cm de haut, 11 cm de large et 11 cm de profondeur. Il ne prend pas beaucoup de place, mais ses détails remarquables vont ravir tous les fans de Star Wars ! Ce superbe modèle à construire, sans piles, offre une activité relaxante aux adultes créatifs. Ce fantastique objet Star Wars à construire et exposer permet d’oublier tous ses soucis. Pour les personnes qui souhaitent offrir cet objet emblématique de Boba Fett à un fan de Star Wars qui découvre la construction LEGO. Il est fourni avec des instructions claires pour se lancer dans la construction de ce modèle complexe. Les fabuleux modèles LEGO Star Wars permettent aux enfants et aux fans adultes de construire et d’exposer leurs créations, de recréer des scènes légendaires de la saga et de créer des histoires uniques. Pas besoin d’avoir recours à la Force pour démonter ou assembler les briques LEGO ! Elles sont conformes aux normes les plus élevées de l'industrie pour veiller à ce qu'elles soient uniformes et parfaitement compatibles. Les briques et pièces LEGO sont lancées, chauffées, écrasées, tordues et analysées afin de s’assurer que ce set LEGO Star Wars est conforme aux normes de sécurité les plus élevées sur la planète Terre.