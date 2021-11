PS5 : Fortnite fait partie des jeux les plus joués dès sa première année

La PlayStation 5 fête son premier anniversaire le 22/12/2021. Pendant ces 365 jours, ses utilisateurs ont pu profiter de toutes sortes de jeux vidéo qui couvrent une multitude de genres. Sony a dévoilé plusieurs chiffres intéressants, comme les jeux les plus joués, parmi lesquels Fortnite, qui est actuellement dans la saison 8 de son Battle Pass. Juste en dessous, nous vous expliquons quelle est la liste complète :

Les jeux PS5 les plus joués au cours de sa première année ; Fortnite parmi eux

À travers une déclaration publiée sur le blog officiel de PlayStation, Jim Ryan, président-directeur général de Sony Interactive Entertainment, a souhaité commémorer le premier anniversaire de la PS5. Pour fêter cet anniversaire, quelques informations intéressantes ont été dévoilées, comme la liste des dix jeux les plus joués sur PlayStation 5 au cours de sa première année de vie. Le top 10 est le suivant :

Fortnite

Call of Duty : Guerre froide des Black Ops

FIFA 21

NBA 2K21

Assassin’s Creed Valhalla

Destin 2

MLB Le Spectacle 21

Spider-Man de Marvel : Miles Morales

Âmes de démon

NBA 2K22

Il convient de noter que, dans le billet de blog de Sony, il n’y a pas d’ordre numérique dans la liste, nous ne saurions donc pas si Fortnite serait le premier. Ce dont nous pouvons parler, c’est que dans cette liste il n’y a que des jeux AAA et un seul d’entre eux est exclusif à la PS5 : le remake de Demon’s Souls (Marvel’s Spider-Man : Miles Morales est exclusif aux consoles PlayStation, mais pas à la PS5 puisqu’il est également sorti sur PS4). C’est une information pertinente face à l’éternel débat sur l’exclusivité des jeux vidéo, et plus particulièrement compte tenu du fait que Sony a récemment créé le sceau PlayStation PC pour lancer davantage de ses jeux vidéo sur ordinateur.

Il est également frappant de constater que quatre des dix sont sportifs (FIFA 21, NBA 2K21, MLB The Show 21 et NBA 2K22), et aussi NBA 2K fait un doublé avec ses livraisons 2K21 et 2K22, sorties respectivement en 2020 et 2021.

Autre chiffre non négligeable, le nombre d’heures jouées par l’ensemble des utilisateurs de PS5 cette fois : 4 600 000 000 d’heures. Il va sans dire que toutes ces données ont été collectées dans la période du 12 novembre 2020 au 30 septembre 2021.

Source : Blog PlayStation