GTA : Trilogy retiré de la vente sur PC en raison de problèmes clients de Rockstar

Les sorties peuvent être difficiles, même pour une version remasterisée comme Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition. Les classiques de Rockstar Games GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas ont été ramenés à la vie avec une édition améliorée pour consoles et PC. Le problème est que le client Rockstar est en panne, il est donc impossible de démarrer le jeu. Face à cette situation, les Américains ont décidé de retirer le jeu du marché sur cette plateforme, temporairement bien sûr.

Les services du Rockstar Games Launcher et des titres pris en charge sont temporairement hors ligne pour maintenance. Les services reviendront dès que la maintenance sera terminée. – Assistance Rockstar (@RockstarSupport) 11 novembre 2021

Que dit Rockstar ?

A l’heure de ce communiqué, le titre reste indisponible sur PC sur le site de Rockstar Games. Pour le moment, ils n’ont pas signalé son retour, mais tout est lié au fonctionnement du lanceur. « Les services de lancement de Rockstar Games et les titres compatibles sont temporairement hors ligne pour maintenance », ont-ils posté sur Twitter. « Les services reviendront dès que la maintenance sera terminée. »

Quelques heures plus tard, les créateurs de Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 ont publié un deuxième message, mais pas dans le but d’annoncer la restauration du service, mais pour demander aux joueurs de patienter. « Nous apprécions votre patience et votre compréhension alors que nous continuons à travailler sur le rétablissement des services pour le lanceur Rockstar Games et les jeux vidéo compatibles. »

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension alors que nous continuons à travailler sur la restauration des services pour le Rockstar Games Launcher et les titres pris en charge. – Assistance Rockstar (@RockstarSupport) 12 novembre 2021

En plus des problèmes de cette version PC, la version Nintendo Switch a également généré d’autres erreurs. En revanche, certains joueurs se sont plaints de certaines décisions au niveau graphique. La vérité est que le remastering modifie les textures, la modélisation et la résolution, mais il se concentre également sur l’adaptation de l’expérience jouable aux systèmes actuels.

Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition est disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et Nintendo Switch, la version PC étant toujours dans les limbes. Actuellement, il n’a été distribué qu’en version numérique, mais le lancement physique aura lieu le 7 décembre.

Origine | Eurogamer, Rockstar