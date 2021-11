Faits d’Assassin’s Creed Valhalla: Total Kills & More

Il y a un an, Ubisoft a sorti Assassin’s Creed Valhalla, le nouvel opus de la saga des assassins. Nous voyageons dans le monde viking, une époque où le contrôle de l’Angleterre médiévale n’était pas encore défini. L’aventure avec Eivor a donné aux joueurs de nombreuses heures, ce qui se reflète bien dans les statistiques partagées par Ubisoft. Au total, le nombre de décès a été de 28 655 028 898, mais il y a beaucoup plus.

Dans le rôle d’un assassin, Eivor a levé son arme contre de nombreux adversaires. Si nous comptons tous ceux qui sont tombés sous sa main, nous découvrirons que jusqu’à 2 909 779 176 ont succombé au tranchant de son épée, de sa hache ou de l’une de ses armes.

Les désynchronisations de l’Animus se traduisent généralement par la mort de notre protagoniste. Selon les chiffres officiels, il y a 524 892 993 désynchronisations totales, dont 70 % correspondent à des morts au combat. 8% d’entre eux sont dus à la maladresse de tomber d’un autre endroit élevé, tandis que 6% a beaucoup à voir avec le feu et brûler comme un bonze.

Autres données d’intérêt

Plus de données ? 50 millions d’utilisateurs ont pris des photos en Mode Photo, 290 millions d’incursions effectuées, 24 millions d’anomalies Animus, 75,4 millions de jeux Orlog joués (51% gagnés !) et 80,5 millions de défis d’alcool. Dans ce cas, le taux de victoire est légèrement plus élevé. L’infographie montre également les armes préférées des joueurs, les compétences les plus utilisées, etc.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Le jeu vient d’être mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités sous forme de contenu. En plus des Tombeaux des Déchus, les Fêtes d’Oskoreia : La Chasse Sauvage d’Odin, un événement temporaire, a été inaugurée.

Origine | Ubisoft