Jeux gratuits et à vendre pour ce week-end : Tina Chiquitina, Civilization VI et plus

La semaine touche à sa fin, les jours de congé tant attendus sont là. Comme toujours, les joueurs ont à leur disposition une variété de jeux gratuits, dont certains peuvent être ajoutés de manière permanente aux bibliothèques. Dans d’autres cas, ce sont des tests qui permettent d’accéder au produit pendant une série de jours, comme avec Civilization VI, par exemple. Voici une sélection de titres gratuits et en vente sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. C’est ce que vous trouverez entre le 12 et le 14 novembre !

Tina Chiquitina attaque le donjon du dragon

Georbox et Take 2 ont réédité l’un des DLC Borderlands 2, bien que cette fois indépendamment. Il s’agit de Tina Chiquita Assaults the Dragon’s Dungeon: A Unique Adventure. Pour célébrer, et pour une durée limitée (jusqu’au 16 novembre), les utilisateurs peuvent obtenir l’extension entièrement gratuite sur Epic Games Store. En fait, c’est le titre gratuit de cette semaine. Une fois le délai de grâce épuisé, le jeu vidéo coûtera 9,99 euros, comme dans le cas du reste des versions.

Paria 1.1

Le classique de 1999 est revenu avec Outcast 1.1, une version améliorée née du code source original, cette fois par Fresh 3D et THQ Nordic. Réédité en 2014, le jeu est disponible pour une durée limitée sur GOG, le magasin CD Projekt RED, les créateurs de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Une fois que vous l’avez réclamé, vous pouvez le garder pour toujours, alors dépêchez-vous, car le week-end peut donner beaucoup de lui-même. Cette nouvelle version se concentre sur l’amélioration de différents aspects graphiques tels que la résolution, les performances, les menus et autres, ainsi que sur la correction des erreurs et l’adaptation de l’expérience à la commande.

Test de civilisation VI

Si la stratégie est votre truc, vous avez un rendez-vous incontournable avec Civilization VI, le jeu vidéo primé développé par Firaxis. Le test durera encore trois jours (jusqu’au 15 novembre) et s’accompagne d’une offre très spéciale. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16 de ce mois, vous pouvez acheter Civilization VI avec une remise de 85%, à partir de 8,99 euros. Construisez votre propre empire et dirigez la civilisation de l’âge de pierre à l’ère de l’information. Pour y parvenir, vous devrez mener des guerres, faire preuve de diplomatie et faire tout votre possible pour diffuser votre culture à travers le monde.

Journées de jeu gratuit Xbox

Les abonnés Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass auront un accès limité à trois jeux vidéo différents. On parle de Moto GP21, Kingdom New Lands et SteamWorld Dig 2. A noter qu’il faut être membre actif de l’un des deux abonnements mentionnés pour pouvoir y accéder. Tous les progrès que vous faites seront enregistrés dans votre profil, y compris les réalisations. Si vous faites le pas pour l’acheter, vous continuerez à partir du point où vous l’avez laissé. Aussi, tous ces titres sont en vente.

Les meilleures offres sur PlayStation, Xbox et plus

Playstation

Dragon Ball Z Kakarot pour PS4 et PS5 à 19,59 euros (72% de remise)

Far Cry 5 pour PS4 et PS5 pour 13,99 euros (80% de remise)

Star Wars Battlefront II pour PS4 et PS5 pour 4,99 euros (75% de remise)

Little Big Planet 3 pour PS4 et PS5 pour 9,99 euros (50% de remise)

Detroit : Become Human sur PS4 et PS5 pour 14,99 euros (50% de remise)

Xbox

Switch Nintendo

Mario + Lapins Crétins : Kingdom Battle pour 14,79 euros (63% de remise)

Rayman : Legends Definitive Edition à 9,99 euros (75% de remise)

Dragon Ball FighterZ pour 8,99 euros (85% de remise)

Little Nightmares: Complete Edition pour 6,99 euros (réduction de 80%)

L’été à Mara pour 8,89 euros (55% de remise)

PC (Vapeur)