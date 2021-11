Rainbow Six Extraction a déjà une nouvelle date de sortie

L’invasion extraterrestre a fixé une date définitive. A travers une déclaration sur le site officiel d’Ubisoft, les Français ont annoncé que Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction ne prendra pas trop de temps. La société a confirmé que le jeu sortira dans les magasins le 20 janvier 2022. De plus, il sera accompagné d’un Friend Pass (Buddy Pass), qui nous permettra d’inviter deux collègues qui n’ont pas le jeu à en profiter ensemble. . . .

Le jeu est désormais disponible à la réservation et coûtera 39,99 euros dans son édition Standard, tandis que l’édition Deluxe sera au prix de 49,99 euros. En réservant l’une de ces éditions, les utilisateurs recevront le pack cosmétique Orbital Decay, tandis que les acheteurs Deluxe recevront trois packs bonus supplémentaires.

Comment fonctionne le Buddy Pass ?

Toutes les copies comprendront le Friend Pass susmentionné. Grâce à cela, ils peuvent inviter jusqu’à deux amis, bien que pour une durée limitée. Selon le communiqué, ils auront la possibilité de jouer gratuitement pendant 14 jours. Ils informent également que toute la progression qu’ils réalisent sera reportée sur la version finale s’ils décident d’acheter Rainbow Six Extraction. Le titre bénéficiera du cross-play, de la progression croisée et de la sauvegarde croisée entre différentes plates-formes.

Les joueurs de Rainbow Six Siege ne seront pas laissés sans cadeau, car ils recevront le pack United Front, qui comprend l’équipement partagé avec les deux jeux. De plus, ce pack débloquera automatiquement les 18 opérateurs d’extraction de Siege, selon le message publié sur le site officiel.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction sortira le 20 janvier sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et Stadia. Il apparaîtra également sur Amazon Luna, un service qui n’est pas encore arrivé en Espagne. Au départ, l’idée était de publier le titre en 2021, mais le studio a eu besoin d’un peu plus de temps pour peaufiner le produit.

Origine | Ubisoft