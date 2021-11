Call of Duty Vanguard est mis à jour, quels problèmes le nouveau correctif résout-il ?

Call of Duty : Vanguard World War II a déjà atteint les foyers des joueurs. Pendant ce temps, le titre développé par Sledgehammer Games est mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités dans tous ses modes de jeu. Ce qui est peut-être le plus frappant, c’est que les points de sauvegarde automatique ont été supprimés à mi-niveau, bien que les notes de mise à jour reflètent de nombreux changements et corrections supplémentaires, que nous vous montrerons ci-dessous.

Voici les nouvelles qui arrivent sur Call of Duty: Vanguard

Cloche

Les points de contrôle en milieu de partie ont été désactivés. Remarque : les joueurs n’ont pas perdu leur progression dans la campagne. Les données enregistrées déplaceront les joueurs au début du dernier niveau au lieu du point de contrôle le plus récent.

Multijoueur

Les joueurs qui n’ont pas pu échanger des codes incitatifs tels que des bonus XP, des cartes d’appel ou des emblèmes pourront désormais recevoir leurs récompenses.

Le Combat Shield protégera le dos des joueurs après l’avoir rangé.

La modélisation invisible dans les votes MVP et Spotlight a été corrigée.

Correction d’un bug qui affectait la progression du skin de Constanze.

Les défis d’opérateur ne semblent plus se réinitialiser après les avoir terminés.

Les exigences incorrectes pour déverrouiller les défis d’armes s’affichent désormais correctement

Le pistolet 1911 a déjà dépassé le niveau 50.

Les armes sont accessibles dans la section Équipements / Armurier après avoir battu le niveau 66.

Des morts-vivants

Progression du camouflage – Tous les défis des armes à feu peuvent être terminés avec succès.

Le nombre de morts d’Exfil compte désormais correctement les zombies tués.

Compteur de saignement : le compteur de résurrection affiche correctement la progression.

Call of Duty: Vanguard est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Origine | VGC, Activision