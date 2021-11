GTA Trilogy revient aux personnages à grosse tête grâce à une astuce

Des personnages encore plus caricaturaux. Voilà à quoi ressemblent les protagonistes et PNJ de Grand Theft Auto The Trilogy : The Definitive Edition après avoir appliqué la bonne combinaison de boutons, une astuce que nous vous montrons dans les lignes suivantes. Les joueurs pourront profiter de l’aventure avec des personnages à grosse tête, comme on le voit dans la vidéo postée par Dan Allen Gaming, que vous pouvez voir juste en dessous de ces paragraphes.

Comment faire l’astuce

Le même auteur de la vidéo a publié la combinaison de boutons nécessaire pour que les gens de GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas ressemblent à ça, avec une tête disproportionnée. Ci-dessous nous reproduisons l’astuce en fonction de la plateforme en question.

PS4 et PS5 : Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, O, X

Xbox One, Xbox Series X/S : Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, B, A

Nintendo Switch : haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, A, B

Après de nombreuses rumeurs et fuites, dont certaines se sont produites au sein même de Rockstar Games, Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition a été officiellement confirmé. La compilation va au-delà de la simple adaptation aux plates-formes actuelles, car elle modifie les graphismes et les performances. En plus des changements de textures, d’éclairage et de modélisation, le titre adapte également le contrôle aux systèmes contemporains.

GTA Trilogy est désormais disponible au format numérique pour Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Nintendo Switch et PC. Quoi qu’il en soit, ceux qui le veulent dans la boîte peuvent également l’obtenir, bien que son lancement soit prévu pour le 7 décembre prochain. Dans ce lien, vous pouvez voir les thèmes musicaux et les émetteurs que vous écouterez dans chaque jeu.

