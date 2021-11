Bêta d’Elden Ring : dates, heures et contenu ; Maintenant disponible

Elden Ring prépare une avant-première pour les fans. Au cours du mois de novembre, From Software célèbre le «test de réseau fermé», une période bêta où les utilisateurs peuvent faire leurs premiers pas dans le monde construit par Hidetaka Miyazaki et George RR Martin. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir à ce sujet, comme leurs heures de disponibilité et plus encore.

Dates et heures de la bêta fermée d’Elden Ring

« Un groupe restreint de fans pourra profiter des premières heures de ce jeu très attendu et découvrir, de première main, ce que le jeu complet peut leur offrir », précise l’éditeur dans un communiqué. « De plus, ils aideront l’équipe de développement à vérifier le fonctionnement des serveurs en ligne avant le lancement du jeu. »

Le test aura lieu entre le 12 et le 15 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One à certaines heures. Nous vous laissons avec eux ci-dessous.

Première session : vendredi 12 novembre, de 12h00 à 15h00 (CEST)

Deuxième session : samedi 13 novembre, de 04h00 à 07h00 (CEST)

Troisième session : samedi 13 novembre, de 20h00 à 23h00 (CEST)

Quatrième session : dimanche 14 novembre, de 12h00 à 15h00 (CEST)

Cinquième session : lundi 15 novembre, de 04h00 à 07h00 (CEST)

Comment s’inscrire auprès de Bandai Namco pour se qualifier pour l’essai privé ?

Pour accéder au test, vous devez avoir un compte Bandai Namco et remplir la demande d’inscription sur leur site Web. Actuellement, les inscriptions sont déjà clôturées et les codes bêta ont été envoyés, mais nous vous indiquons également le processus ci-dessous pour d’éventuelles futures occasions dans lesquelles de nouveaux tests sont ouverts avant le lancement du jeu :

Votre compte Bandai Namco sera requis pour compléter l’enregistrement du test de réseau privé Elden Ring. Connectez-vous si vous en avez un ; sinon, cliquez sur ce lien. Nous vous guiderons tout au long du processus. Vous pouvez créer un compte Bandai Namco en vous connectant avec certains des réseaux sociaux pris en charge (Google, Twitter ou Facebook) ou en remplissant les champs nécessaires : sexe, nom d’utilisateur, pays, e-mail, date de naissance et mot de passe. Lorsque vous avez tout, cliquez sur le Captcha. Vous recevrez un email pour valider votre compte. Suivez les étapes indiquées qui vous mèneront à votre profil sur la plateforme. Maintenant, cliquez ici, la page de test d’Elden Ring. Cliquez sur le bouton sous les horaires. On vous posera deux questions. La première est si vous avez joué à l’un des titres précédents de From Software (ou n’en avez pas entendu parler). La deuxième question, en revanche, vous demandera uniquement de sélectionner votre plate-forme préférée. L’essai de réseau privé ne sera disponible que sur PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Vous n’êtes éligible qu’à une seule console. Si vous avez été sélectionné, vous recevrez un email à l’adresse de votre compte Bandai Namco. Vous avez jusqu’au 1er novembre pour vous inscrire.

Quel contenu la version bêta comprend-elle ?

Dans la version bêta dont nous traitons, nous pouvons trouver jusqu’à cinq classes parmi lesquelles choisir le rôle de notre protagoniste dans le jeu : Guerrier, Chevalier ensorcelé, Prophète, Champion et Loup de sang. Nous ne savons pas s’il y aura encore plus de classes au lancement, mais pour l’instant, si nous avons la chance d’avoir un code pour la version bêta, nous pouvons déjà essayer l’une d’entre elles.

N’oubliez pas qu’Elden Ring devrait être lancé le 25 février sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC.

Source : Bandai Namco