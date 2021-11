Fun & Serious confirme ses premiers assistants : Tim Schafer, Dinga Bakaba, Luis Antonio et plus

Fun & Serious Game Festival a annoncé ses premiers intervenants pour l’édition 2021. Après une année de pandémie qui a empêché la célébration de ce festival acclamé, l’organisation a confirmé la présence de Dinga Bakaba, Tim Schafer et Luis Antonio, entre autres, qui fera partie d’une équipe d’invités exceptionnels pour les présentations, les interviews et les conférences.

Ce sera pendant les journées des 10 et 11 décembre que l’espace Luxia du BEC dans la ville de Bilbao ouvrira à nouveau ses portes aux participants ; un format présentiel qui sera complété par une diffusion directe rigoureuse sur Twitch. Aux cités se joindront les responsables d’Eastward, l’un des grands titres indépendants de 2021 ; ainsi que Marina González (Deconstructeam) et Elina Roinioti (Kickstarter Games).

Festival du jeu amusant et sérieux | Édition 2019 – Titanium Awards

Le Fun & Serious Game Festival se tiendra à Bilbao les 10 et 11 décembre

Dinga Bakaba, chef de studio chez Arkane Lyon et co-directeur créatif de Deathloop, est l’un des grands protagonistes du Fun & Serious Game Festival. Cette onzième édition fera le pari de donner la parole aux studios indépendants émergents mais aussi aux développeurs dont les travaux ont fait le plus parler en 2021 qui s’achève aujourd’hui. De son CV on retrouve également le rôle de Game Designer dans Dishonored et Lead Designer pour Dishonored et la collaboration dans Machine Games pour le développement de Wolfenstein : Youngblood et Wolfenstein : Cyberpilot.

Luis Antonio, créateur de 12 Minutes, est un autre des conférenciers les plus attendus pour son premier travail avec Annapurna Interactive pour PC et Xbox ; un thriller en perspective aérienne qui raconte l’histoire d’un homme piégé dans une boucle temporelle. Sans aucun doute, l’un des projets narratifs les plus uniques de ce cours. Antonio a déjà travaillé pour Rockstar Games et Ubisoft, ainsi que pour Jonathan Blow.

Tim Schafer, lauréat du prix honorifique du Festival F&S 2015, complète une formation de départ renommée. Responsable de la saga Monkey Island, il a été l’un des principaux responsables de la trajectoire de Lucas Arts et, plus tard, il a fondé Double Fine. Brutal Legends, Costume Quest, Stacking, Broken Age ou encore les incontournables Psychonauts 2 sont quelques-unes de ses œuvres les plus précieuses.

Cette édition 2021 du Fun & Serious Game Festival nous offrira l’opportunité de faire connaissance avec Marina González, de Deconstructeam, pour parler de pixel art ; tandis qu’Elina Roinioti, de Kickstarter Games, fera de même sur la plateforme de financement participatif. Enfin, les responsables d’Eastward, Pixpil, parleront du titre acclamé publié avec Chuckefish.

Au cours des prochains jours, les billets du Fun & Serious Game Festival seront mis en vente en personne et en ligne.