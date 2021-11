GTA Trilogy : Comparaison graphique PS5 vs Nintendo Switch, principales différences

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition à partir de ce jeudi au format numérique pour les consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC. Les épisodes inoubliables de GTA III, Vice City et San Andreas ont fait irruption dans la génération actuelle de consoles avec une section technique renouvelée (textures, modélisation, éclairage, distance de dessin) ainsi que de sévères changements dans le contrôle, désormais amélioré et optimisé; ajouté à l’amélioration de la qualité de vie.

Selon la version nous aurons des avantages ou d’autres. Dans la vidéo GameXplain suivante, nous pouvons voir la version PS5 -qui atteint la résolution 4K- face à face avec la version Nintendo Switch, dont la particularité est de pouvoir jouer en mode portable.

Cela peut vous intéresser :

Comparaison de GTA Trilogy entre PS5 et Nintendo Switch

En commençant par Liberty City (0:00), la vidéo passe en revue les trois versements avec des séquences identiques afin que nous puissions voir quelles sont les principales différences techniques dans Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sur les deux plateformes. Ainsi, à partir de GTA III, ils se rendent à Vice City (2h46) et à San Andreas (5h01). Les différences de résolution, de chargement polygonal des textures et de pop-in sont évidentes.

Il appartient donc à chacun de privilégier la partie mécanique ou les aspects confort. Préférez-vous avoir la possibilité de jouer en mode portable ? Vous vous en tenez aux 60 FPS de la version PS5 en mode performance ? Les utilisateurs de Switch peuvent profiter du contrôle du gyroscope et de l’écran tactile pour zoomer sur la caméra. De son côté, sur PS5 il est possible de profiter du jeu en résolution jusqu’à 4K en mode qualité ; ou en mode performance à 60 images par seconde.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, désormais disponible sur consoles et PC

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition peut désormais être acheté au format numérique au prix conseillé de 59,99 euros pour PS4, Xbox One, Xbox Series, PC, PS5 et Nintendo Switch. Ce ne sera que le 7 décembre prochain que nous pourrons les réaliser avec cette compilation des trois livraisons au format physique pour les consoles Xbox, Nintendo Switch et PlayStation. Les abonnés Xbox Game Pass peuvent désormais jouer à la version finale de San Andreas ; D’autre part, le 3 décembre, GTA III fera ses débuts sur PS Now, sur le service de Sony, PS Now.

Origine | GameXplain