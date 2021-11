GTA Trilogy met à jour sa liste de morceaux avec des pièces manquantes

Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition est un pack trois-en-un qui comprend plusieurs des jeux les plus primés de Rockstar Games. L’un des éléments principaux de la saga est sa musique, qui est diffusée par les stations de radio alors que nous roulons dans les rues de ces villes fictives des États-Unis. Cependant, certaines de ces pièces n’apparaissaient pas sur la liste officielle fournie par Rockstar. Maintenant, la société l’a mis à jour avec les chansons manquantes.

Ce sont les sujets qui sont ajoutés à la liste

GTA Vice City

Love Missile F1-11 – Suivez Suivez Spoutnik

Cum On Feel the Noize – Quiet Riot

Elle vend un sanctuaire – Le culte

Travailler pour le week-end – Loverboy

Vidéo de Dieu béni – Alcatrazz

Voitures – Gary Numan

Flèche empoisonnée – ABC

Obsession – Animation

Vidéo Tué la star de la radio – Les Buggles

Garçon japonais – Aneka

Steppin ‘Out – Joe Jackson

Une chose en amène une autre – Le Fixx

Get It Girl – 2 Live Crew

Profitez avec mon combo – Cachao

GTA : San Andreas

Pantalons chauds – J’arrive, j’arrive, j’arrive – Bobby Byrd

Rock Me Again And Again – Lyn Collins

Je sais que tu as une âme – Bobby Byrd

Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition est disponible numériquement pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Malgré les problèmes initiaux (performances sur la console Kyoto et échecs lors de son lancement dans le lanceur Rockstar), le jeu a poursuivi son parcours commercial, qui se poursuivra lors de la sortie de l’édition physique. Lorsque? À partir du 7 décembre prochain sur toutes les principales plateformes.

Origine | VGC