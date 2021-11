GTA Trilogy pour Nintendo Switch : voici à quoi ressemblent San Andreas, Vice City et GTA 3 en gameplay

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a été mis en vente ce jeudi au format numérique pour les consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC. Ainsi, les mythiques GTA III, Vice City et San Andreas reviennent pour la génération actuelle avec un lifting qui ne se limite pas au plan graphique, mais aussi à la mécanique (contrôle, menus, textures, éclairage…).

L’une des particularités de la version Nintendo Switch – outre que c’est la première fois que nous pouvons jouer à ces versements sur une plate-forme Nintendo – est qu’ils peuvent être appréciés en mode portable. Ci-dessous, vous pouvez voir plusieurs vidéos de gameplay.

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition pour Nintendo Switch propose des améliorations spécifiques, à commencer par son format hybride (à la fois en mode TV et en mode portable). Les acheteurs de jeux sur la machine Joy-Con pourront jouer à GTA III, San Andreas et Vice City avec une visée gyroscopique et une option pour zoomer avec l’écran tactile sur Nintendo Switch. De plus, comme dans le reste des plates-formes, un menu sous forme de cadrans pour la sélection des armes est inclus, en plus de l’amélioration du mode de conduite, dans le style San Andreas.

Pour le moment, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition peut être acheté numériquement pour 59,99 euros pour PS4, Xbox One, Xbox Series, PC, PS5 et Nintendo Switch. Il faudra attendre le 7 décembre prochain pour voir la compilation au format physique pour les consoles Xbox, Nintendo Switch et PlayStation. Les joueurs Xbox Game Pass peuvent désormais jouer à San Andreas ; le 3 décembre, GTA III fera ses débuts sur le service PS Now de Sony.

