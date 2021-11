Le producteur exécutif de Far Cry, Dan Hay, quitte Ubisoft

Dan Hay, producteur exécutif de Far Cry chez Ubisoft Montréal, a quitté l’entreprise. La société française a publié une déclaration pour informer sur les progrès de ce développeur vétéran, qui après plus de dix ans au service de la propriété intellectuelle avec succès quitte l’entreprise. Les raisons de son départ n’ont pas été dévoilées. Son poste sera bien entendu occupé dorénavant par Sandra Warren, qui est chez Ubisoft Montréal depuis quinze ans.

Le protagoniste actuel, Dan Hay, était le principal producteur de Far Cry 3, l’une des œuvres les plus influentes de la saga ; celui qui marqua le début des canons établis dans la formule actuelle. Il a ensuite été producteur exécutif de Far Cry 4, Far Cry 5 et des spin-offs de ce dernier, Blood Dragon, Primal et New Dawn.

Période de changements internes chez Ubisoft

Ce n’est pas la seule marche récente chez Ubisoft, qui a vu ses propres employés exiger des améliorations organisationnelles dans l’ambitieux projet Assassin’s Creed Infinity. Depuis des mois (voire des années), des employés d’Ubisoft Montréal et d’Ubisoft Québec, deux grands studios de l’entreprise au Canada, signalent des problèmes internes ; avec des accusations d’abus de travail et de harcèlement sexuel par des travailleurs occupant des postes de direction.

Ces accusations ne sont pas supposées, mais ce sont des informations. Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, est apparu publiquement le 11 septembre 2020 à travers une vidéo officielle destinée à toutes les victimes de harcèlement ; reconnu le manque de diversité et promis de garantir l’égalité, la diversité et la sécurité dans l’entreprise. Pas de mais ni de justifications.

« Je suis vraiment désolé pour toutes les victimes qui ont été blessées », a-t-il déclaré. « Nous travaillons à l’amélioration de nos systèmes et processus. Nous nous concentrons également sur l’augmentation de la diversité et de l’inclusion à tous les niveaux de l’entreprise ». Ils souhaitent que « tout le monde chez Ubisoft puisse se voir accueilli, respecté et en sécurité ». Il faut dire que la grande majorité des personnes concernées par ces malversations chez Ubisoft sont des femmes.

Récemment, des sources journalistiques avancées par Kotaku soutiennent qu’Ubisoft va augmenter le salaire des employés qui souhaitent quitter Ubisoft.

