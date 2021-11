Dragon Ball FighterZ et Xenoverse 2 confirment leur succès : 8 millions d’unités vendues chacun

Bandai Namco Entertainment a confirmé que Dragon Ball FighterZ et Dragon Ball Xenoverse 2 ont chacun atteint 8 millions d’unités vendues ; 16 millions au total. La société japonaise, en charge respectivement de la production et de l’édition des œuvres d’Arc System Works et de Dimps, a rendu des informations officielles qui soulignent non seulement le succès des deux propositions, très différentes l’une de l’autre, mais aussi l’état de la marque. de la santé dans le secteur du jeu vidéo. Jusqu’en décembre 2020, la somme était de 13 millions, donc rien qu’en 2021, 3 millions d’exemplaires supplémentaires ont été distribués entre les formats physiques et numériques. Ils organisent une fête.

Au cours des prochaines semaines, les deux titres présenteront des campagnes commémoratives dans leurs modalités en ligne, avec des raids et l’arrivée de nouveaux contenus téléchargeables. Dans Dragon Ball FighterZ, du 12 au 20 novembre, il sera possible de jouer gratuitement avec les personnages payants Bardock, Broly, Zamasu (Fused), Gogeta (SSGSS) ; Du 20 au 28 novembre, Goku, Vegeta, Cooler et Android 17 seront les personnages DLC auxquels nous pourrons jouer gratuitement ; enfin, du 28 novembre au 7 décembre nous pourrons sélectionner gratuitement Jiren, Videl, Goku (GT), Janemba, Gogeta (SSGSS) et Broly (DBS).

Dragon Ball Xenoverse 2

Le parcours de Dragon Ball Xenoverse 2 et Dragon Ball FighterZ : toujours au top

Dragon Ball Xenoverse 2 est sorti à l’origine sur PS4 et Xbox One en octobre 2016 ; un titre remarquable, mais avec beaucoup de place pour l’amélioration. Cinq ans plus tard, le titre est également disponible sur Steam, Nintendo Switch et Google Stadia soutenu par une communauté qui n’a cessé de soutenir le titre grâce, justement, au soutien que Dimps a apporté à l’œuvre : extensions, contenus gratuits et payants, événements, amélioration de la qualité de vie… Jamais un titre Dragon Ball n’a été soutenu aussi longtemps. Nous n’avons toujours aucune nouvelle d’un éventuel Dragon Ball Xenoverse 3.

Le rôle de Dragon Ball FighterZ sur la scène compétitive continue de croître.

De son côté, Dragon Ball FighterZ nous a fait se lever de la chaise lors de cet E3 2017, quand il a été officiellement révélé ce qui était pour beaucoup un rêve : Arc System Works (BlazBlue, Guilty Gear) en charge d’un jeu de combat 2D Dragon Ball. Et un excellent produit est sorti, avec une scène compétitive émergente derrière lui et un modèle basé sur les saisons qui n’a cessé de croître.

Après sa première sur PS4, Xbox One et PC en janvier 2018, il est arrivé plus tard sur Nintendo Switch. Les fans n’imaginent pas désormais une suite compte tenu de son état de santé ; la seule grande demande est le netcode de restauration que Guilty Gear Strive a déjà intégré, ce qui se traduirait par une expérience de jeu beaucoup plus précise et améliorée dans les sessions en ligne.

