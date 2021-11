Playdate, l’ordinateur portable à manivelle, reporté à 2022 ; déclaration officielle

Téléphone Portable pour Personnes,âgées Grandes Touches,écran de 2,4 Pouces avec Touche d'urgence,Bouton SOS,Appareil Photo Facile à Utiliser pour Personnes,artfone CF241A,Noir

Téléphone à clapet avec grandes touches faciles à utiliser pour les personnes âgées: écran coloré clair de 2,4 pouces, une conception de grandes touches, grands menus d'icônes claires, volume sonore élevé pour faciliter l'écoute, la torche intégrée et le volume sonore contrôlés pratiquement par le bouton latérale. le téléphone Artfone flip est facile à utiliser et à opérer pour personnes âgées Téléphone portable senior d'une longue autonomie de batterie: Artfone Flip est équipé d'une grande batterie de 1000 mAh pour une longue durée de conversation de180 minutes et d'autonomie en veille de 120 heures. Avec un bouton SOS séparé pour faire des appels d'urgence, le téléphone composera les 5 numéros SOS par un bouton SOS, il peut servir les personnes âgées dans le besoin Fonction complète: caméra, bluetooth, torche, réveil, calculatrice et radio FM, Artfone flip est un téléphone portable avec une fonction complète, facile à utiliser pour les personnes âgées. En plus il fournit 5 langues: français, anglais, espagnol, allemand, italien, vous pouvez changer la langue à volonté Bouton SOS et bouton de numérotation rapide M1/M2: Artfontflip dispose d'un bouton SOS situé à l'arrière pour composer votre numéro d'urgence prioritaire. Ce bouton de numérotation rapide M1/M2 vous Téléphone portable débloqué sans contrat avec clapet et grandes touches: Ce téléphone portable fonctionnera sur n'importe quel réseau GSM (sauf le réseaux 3G/4 G), il est pratique et simple pour les personnes âgées avec un clapet, lorsque vous répondez, vous pouvez l'ouvrir et cliquer sur le bouton répondre et le fermer lorsque vous finissez la communication.