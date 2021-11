Daredevil reboot par Marvel Studios ? L’écrivain X-Men nuance ses propos

L’avenir de Daredevir dans le monde de l’audiovisuel est incertain. Après le film original de 2003 avec Ben Affleck et la série télévisée Netflix qui a suivi avec le célèbre Charlie Fox, les fans se demandent ce qu’il adviendra de la figure de Matt Murdock maintenant que Disney a récupéré les droits du personnage. Maintenant, des alarmes ont été déclenchées après avoir appris que le scénariste des films X-Men de Fox, David Hayter, avait suggéré – plus tard nié – un redémarrage de Daredevil dans l’univers cinématographique Marvel.

« Ils font un redémarrage de Daredevil, et Daredevil a toujours été un personnage très important pour moi », a commenté Hayter au London Comic Con MCM (via Small Screen). « J’ai adoré la première façon dont ils l’ont fait, mais il y a certaines choses que j’aimerais adapter de la course de Frank Miller à Daredevil qui signifient vraiment beaucoup pour moi », ajoute-t-il.

Pourtant, quelques heures plus tard, David Hayter lui-même a nuancé ses propos sur le réseau social Twitter. « Non, je n’ai pas ‘confirmé’ un redémarrage de Daredevil », commence-t-il en ajoutant. « J’ai cru à tort que j’avais lu dans la guilde que cela était en train de se faire, et j’adorerais le voir. (Et oui, j’adorerais l’écrire.) Mais je n’ai aucune information interne », dit-il.

Puisque cela semble être une tendance… Non, je n’ai pas « confirmé » un redémarrage de Daredevil. J’ai pensé à tort que j’avais lu dans les métiers que cela se produisait, et j’adorerais le voir. (Et oui, j’aimerais l’écrire.) Mais je n’ai aucune information privilégiée.https : //t.co/jfPkQu76kx pic.twitter.com/TJtltS0nuO -David Hayter (@DavidBHayter) 11 novembre 2021

À partir de ce moment, l’actualité comprend un contenu sensible à considérer comme un spoiler / spoiler de l’intrigue des derniers films de Spider-Man.

Daredevil se déroule dans Spider-Man : No Way Home

Au cours de cette semaine, de prétendues vraies photographies du très attendu Spider-Man : No Way Home sont apparues sur les réseaux, ce qui promet d’être un événement pour l’univers cinématographique Marvel, le point culminant d’une Phase 4 marquée par le multivers. Ce ne sera que le 17 décembre que nous pourrons lever les doutes, mais si les fuites sont vraies, nous serions en présence de Matt Murdock, joué par Charlie Fox lui-même en tant qu’avocat de Peter Parker (Tom Holland), qui cherche à faire marche arrière. les événements de la fin de Spider-Man : Far From Home, lorsque l’identité des tepamuros est révélée à tout le monde.

Doctor Strange, Doctor Octopus d’Alfred Molina, Green Goblin, Electro… et, peut-être, aussi Andrew Garfield et Tobey Maguire récupérant leurs rôles de Spider-Man. Tous ces doutes seront résolus en un seul mois.

