Death’s Gambit : Afterlife présente son édition spéciale au format physique pour Switch

Death’s Gambit: Afterlife, la version définitive du célèbre RPG d’action latérale de style rétro de White Rabbit et Serenity Forge qui est arrivé sur le Nintendo Switch eShop fin septembre dernier, arrivera dans une nouvelle édition spéciale au format physique pour le Console Nintendo début 2022 par Meridiem Games. C’est ce qu’a annoncé l’éditeur après avoir trouvé un accord avec les responsables du titre, confirmant le contenu supplémentaire de cette édition exclusive et sa fenêtre de lancement : premier trimestre 2022.

Death’s Gambit : nouvelle édition physique pour Switch

Ainsi, Meridiem Games a annoncé qu’elle serait en charge à la fois de la distribution et de la fabrication de cette édition spéciale au format physique de Death’s Gambit : Afterlife pour toute l’Europe. Une édition très spéciale idéale pour les fans de cette metroidvania élargie qui comprendra une boîte spécialement créée avec l’art Sorum sur la couverture, un livre d’art exclusif et une affiche recto-verso.

Rappelons que Death’s Gambit: Afterlife est une nouvelle édition étendue du jeu de plateforme RPG d’action 2D qui offre aux joueurs de nombreux nouveaux contenus, dont 20 niveaux difficiles (deux fois la version originale), 3 nouvelles fins, un total de 32 nouvelles armes ( des 11 originaux), ainsi que 6 nouveaux boss et une augmentation de plus de 100 talents. De nouveaux modes de jeu tels que Insanity, Heroic et New Game + sont également ajoutés pour étendre davantage l’expérience de jeu et la rejouabilité.

Cette édition spéciale au format physique de Death’s Gambit : Afterlife pour Nintendo Switch sera disponible au cours du premier trimestre 2022, à une date précise encore à confirmer, dans des magasins tels que GAME, Xtralife, Impact Game, Wakkap et Todoconsolas.com. Les versions numériques du titre pour PC et PS4 n’ont pas encore de date de sortie.

