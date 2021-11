Battlefield 2042 : configuration minimale et recommandée pour jouer sur PC

Battlefield 2042 devrait être lancé le 19 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Cependant, certains utilisateurs pourront y accéder à partir du 12 novembre selon l’édition ou l’abonnement qu’ils auront choisi. Ici, nous vous expliquons comment et de quel système vous avez besoin pour l’exécuter sur un ordinateur.

Pour commencer à jouer le 12, vous devez avoir réservé l’édition Gold ou Ultimate de Battlefield 2042. Sinon, vous pouvez choisir l’un des modes de jeu EA. Les utilisateurs abonnés bénéficieront d’un essai de 10 heures à compter de cette date, tandis qu’EA Play Pro (exclusivité PC) facilitera l’édition Ultimate du jeu pendant que vous êtes inscrit.

Votre ordinateur est-il à jour ? C’est ce que demande EA DICE pour votre système.

Configuration requise pour Battlefield 2042

Exigences minimales

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur (AMD) : Ryzen 5 1600 ou équivalent

Processeur (Intel) : Core i5 6600K ou équivalent

Mémoire : 8 Go

Mémoire vidéo : 4 Go

Carte graphique (AMD) : Radeon RX 560 ou équivalent

Carte graphique (NVIDIA) : GeForce GTX 1050 Ti ou équivalent

DirectX : carte vidéo compatible 12 ou équivalent

Configuration requise pour la connexion Internet : 512 Kbit/s ou vitesse de connexion supérieure

Espace disque dur : 100 Go

Exigences recommandées

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur (AMD) : Ryzen 7 2700X ou équivalent

Processeur (Intel) : Core i7 4790 ou équivalent

Mémoire : 16 Go

Mémoire vidéo : 8 Go

Carte graphique (AMD) : Radeon RX 6600 XT ou équivalent

Carte graphique (NVIDIA) : GeForce RTX 3060 ou équivalent

DirectX : carte vidéo compatible 12 ou équivalent

Configuration requise pour la connexion Internet : 512 Kbit/s ou vitesse de connexion supérieure

Espace libre sur le disque dur : 100 Go SSD

Source : Electronic Arts