Just Dance 2022 : liste complète avec toutes les chansons confirmées

L’heure est venue de bouger le squelette… ou de continuer à le bouger, car comme chaque année, Ubisoft sort un opus de plus de son jeu vidéo musical star, Just Dance 2022. Le titre, disponible sur PS4, PS5, Xbox One , Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, PC et Google Stadia, revient avec toutes ses fonctionnalités habituelles et quelques autres nouveautés. Ce qui ne change pas, c’est la présence d’une bande son puissante sous licence, dont nous vous proposons la liste ci-dessous.

Ce sont les thèmes de Just Dance 2022

A la Foile de Julien Granel & Lena Situations Baiana de Bakermat Croyant par Imagine Dragons « Mamba noir » par aespa « BOOMBAYAH » par BLACKPINK Boss Sorcière par Skarlet Klaw Construire une chienne par Bella Poarch Buttons (Remix) par The Pussycat Dolls (Ft. Snoop Dogg) Chaccaron par El Chombo Lustre par Sia Chine par Anuel AA, Daddy Yankee et Karol G (Ft. J Balvin & Ozuna) N’y allez pas de Camila Cabello Pose éclair de Pablo Vittar & Charli XCX Libéré du désir par Gala Funk par Meghan Trainor GIRL LIKE ME par Black Eyed Peas & Shakira bon 4 u par Olivia Rodrigo Plus heureux que jamais de Billie Eilish Humain par Sevdaliza Je suis hors d’amour par Anastacia Jerusalema (2020) par Master KG (Ft. Nomcebo Zidoke) Jopping par SuperM Judas de Lady Gaga Koi par le général Hoshino Vendredi soir dernier (TGIF) par Katy Perry Niveau supérieur par Ciara Lévitation par Dua Lippa Histoire d’amour (version Taylor) de Taylor Swift M. Blue Sky par The Sunlight Shakers Mon chemin par Domino Saints Ongles, cheveux, hanches, talons par Todrick Hall POP / STARS de K / DA (Ft. (G) I-DLE, Jaira Burns, & Madison Beer) Affiche Fille de Zara Larsson Bouge ton corps par Justin Timberlake Courir le monde (filles) par Beyonce Save Your Tears (Remix) par Ariana Grande & The Weekend Cri de Lisa Pac Smalltown Boy par Bronski Beat Stop Drop Roll par Ayo & Teo Sua Cara de Major Lazer (Ft Anitta & Pablo Vittar) Pensez aux choses par Daoi Freyr Tu peux danser de Chilly Gonzales « Tu me fais sentir (Mighty Real) » par Sylvester

Origine | Gamer, Ubisoft