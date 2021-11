Stock PS5 : Sony réduit la production et il sera plus difficile de l’obtenir

La PlayStation 5 a été mise en vente il y a près d’un an, mais en obtenir une n’a pas été facile. Ils n’ont pas atteint directement les magasins physiques et toutes les ventes ont été réalisées par Internet, par vagues de réservations. La pandémie de coronavirus et la pénurie de semi-conducteurs, élément matériel indispensable à la fabrication de consoles, ont entravé le flux normal des machines sur le marché. Selon Bloomberg, la situation ne va pas s’améliorer dans les prochains mois.

Sony prévoyait de produire plus de 16 millions d’unités pendant le reste de l’exercice, c’est-à-dire jusqu’en mars 2022. Cependant, la société a mis un frein et réduit ce nombre de plus d’un million. Après application de la correction, ils ont l’intention de fabriquer 15 millions d’unités, ce qui rend difficile d’atteindre l’objectif de vente qu’ils avaient projeté d’atteindre pendant cette période, 14,8 millions d’unités, selon une source qui n’a pas voulu révéler son identité. .

Le coronavirus continue d’inquiéter

Lors de l’assemblée des actionnaires à l’occasion de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre de l’exercice 2021, le directeur financier de la société, Hiroki Toki, a révélé que les ventes de PS5 avaient été nettement inférieures aux attentes. Il a également averti que les poussées de COVID-19 pourraient affecter l’approvisionnement en composants. Quoi qu’il en soit, la PS5 est devenue la console qui a le plus rapidement atteint les 10 millions d’unités vendues.

Sony, Microsoft et Nintendo ont subi dans leur chair la pénurie de composants, une situation qui est encore loin d’être normalisée. Du côté du secteur technologique, il est souligné qu’il faudra attendre bien en 2022 pour que la tendance commence à s’inverser. Pendant ce temps, obtenir une PS5 ou une Xbox Series X continuera d’être très difficile.

Origine | Bloomberg