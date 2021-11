Henry Cavill intéressé par le rôle de Captain Britain dans le MCU : « J’adore être anglais »

Henry Cavill, le célèbre acteur devenu célèbre pour avoir joué Superman dans le DCEU et qui joue actuellement Geralt de Rivia dans la série Netflix The Witcher, a exprimé son intérêt pour le rôle de Captain Britain dans le MCU. C’est ainsi que The Hollywood Reporter le recueille à travers une longue interview dans laquelle l’acteur revient sur sa carrière et ses rôles les plus importants.

Le personnage Marvel idéal pour Henry Cavill

«Je ne dirai jamais qu’un personnage de Marvel est déjà joué par quelqu’un d’autre parce que tout le monde fait un excellent travail. Cependant, j’ai Internet et j’ai vu diverses rumeurs sur Captain Britain et ce serait très amusant d’en faire une version cool et moderne, de la même manière qu’ils ont modernisé Captain America. Il y a quelque chose d’amusant à ce sujet et j’adore être anglais », explique Cavill à propos d’un saut hypothétique vers Marvel Studios.

Et c’est qu’avec un avenir incertain à DC et les nouveaux projets de Superman à la fois en salles et en séries pour HBO Max, il semble que Cavill’s Man of Steel dans le DCEU ait ses jours comptés, malgré le fait qu’il lui-même dans ce The la même interview insiste à nouveau sur le fait que « la cape est toujours dans le placard ». Bien entendu, après ces propos, Marvel Studios n’aurait pas eu bien de mal à convaincre l’acteur et à marquer un point face à la concurrence.

Captain Britain est l’alter ego de Brian Braddock, qui après avoir subi un terrible accident qui a failli lui coûter la vie acquiert des super pouvoirs, devenant ainsi une sorte de Captain America pour le Royaume-Uni. Le personnage a été créé par Chris Claremont et Herb Trimpe en 1976 pour le marché anglais de la bande dessinée Marvel.

Origine | Le journaliste hollywoodien