Arcane de Netflix confirme la date et l’heure de la première de son deuxième acte

Arcane, la série Riot Games faisant partie de l’univers League of Legends, a confirmé la date à laquelle le deuxième acte peut commencer à être vu. Ce cadre prendra les chapitres 4, 5 et 6, qui prépareront la dernière ligne droite du troisième et dernier acte. Vous pourrez regarder ces épisodes à partir du samedi 13 novembre prochain à 09h00 CET. Si vous n’avez pas vu le premier acte, nous vous recommandons d’arrêter la lecture à partir de ce moment.

Que pouvez-vous attendre du deuxième acte d’Arcane ?

Le début de la série mettait en vedette Vi, Powder, Jinx et la compagnie se rassemblant autour de la taverne The Last Drop. Cet événement sera « un tournant » dans vos biographies, car ils ouvriront la voie à ce qui vous attend à l’âge adulte.

« Le deuxième acte suivra les vicissitudes des deux sœurs, déjà adultes, ainsi que le développement des investigations sur la technologie magique ou Hextech des idéalistes scientifiques, Jayce et Viktor, au milieu de la florissante Cité du Progrès, Piltover », explique l’entreprise dans un communiqué. « Une technologie qui ne fera peut-être que creuser le fossé social entre les deux villes. Le deuxième acte se penchera également sur la liste des personnages secondaires qui ont attiré l’attention du public et des critiques, Mel, Silco, Caitlyn et d’autres personnages pertinents dans le noyau de l’intrigue ».

À quelle heure le deuxième acte d’Arcane sort-il sur Netflix?

Espagne (Péninsule et Îles Baléares): à 09h00

Espagne (Îles Canaries): à 08:00 heures

Argentine : à 05:00 heures

Bolivie : à 04h00

Brésil : à 05h00

Chili : à 05:00 heures

Colombie : à 03h00

Costa Rica : à 02:00 heures

Cuba : à 04h00

Equateur : à 03h00

El Salvador : à 02:00 heures

États-Unis (Washington DC) : à 04:00

États-Unis (PT) : à 01h00

Guatemala : à 02:00 heures

Honduras : à 02:00 heures

Mexique : à 02:00 heures

Nicaragua : à 02:00 heures

Panama : à 03h00

Paraguay : à 05h00

Pérou : à 03h00

Porto Rico : à 04h00

République dominicaine : à 04h00

Uruguay : à 05:00 heures

Venezuela : à 04h00

Source : communiqué de presse (Ziran)