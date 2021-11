The Gunk confirme sa date de sortie sur Xbox et PC

Le prochain projet des créateurs de SteamWorld a déjà une date de sortie précise. Depuis qu’il a été officiellement présenté à la Gamescom 2021, il a été dit que l’objectif était de commercialiser The Gunk au mois de décembre, ce qui semble être rempli. Image & Form a révélé que son projet arrivera sur le marché le 16 de ce mois dans toutes ses versions, à savoir Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

The Gunk promet de nous transporter sur une planète exotique où nous devons affronter de terribles créatures, tout en résolvant des énigmes et en découvrant les mystères de ce monde hostile. Un parasite a laissé l’endroit méconnaissable, l’un des objectifs est donc que la planète retrouve sa splendeur d’antan. Grâce à un gant de puissance, le joueur aura la possibilité de manipuler l’environnement et de profiter des avantages qui lui sont présentés.

Les monstres ont été corrompus par le parasite, des bêtes qui attaqueront aussi bien seules qu’en meute, il faudra donc établir une stratégie différente pour chaque situation. Il sera également important de réfléchir aux objectifs : Sauver la planète ou piller les ressources puis l’abandonner au destin ?

Le projet a changé

The Gunk a été conçu comme une collaboration entre Xbox et Image & Form. En fait, le projet a muté au fil des ans. Il a été conçu à l’origine comme un jeu en deux dimensions, mais après avoir adopté Unreal Engine 4, ils ont également opté pour des graphismes en trois dimensions. « Collaborer avec Xbox a été incroyable. Nous voulions tirer pleinement parti du potentiel de l’écosystème Xbox, nous avons donc déployé des efforts considérables pour nous assurer que, quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous jouez, vous ferez l’expérience de la vision complète de The Gunk « , ont déclaré les développeurs.

Ceux qui veulent essayer un jeu vidéo de ce studio ont une occasion en or de le faire, puisque SteamWorld Dig 2 est disponible entièrement gratuitement sur Steam et Gog, oui, pour une durée très limitée.

Origine | Gematsu