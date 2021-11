SteamWorld Dig 2, jeu gratuit sur GOG et Steam pour une durée très limitée

Tina Chiquitina Raids the Dragon’s Dungeon est l’un des titres gratuits qui peuvent être obtenus dès maintenant, mais à partir de maintenant, un autre titre est disponible sans aucun coût supplémentaire. Il s’agit de SteamWorld Dig 2, un jeu vidéo que vous pouvez réclamer pour une durée limitée sur GOG et Steam pour PC. Et tellement limité, car vous n’avez que jusqu’à 20h00 (CEST) pour vous en procurer.

La plateforme des créateurs de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 propose le jeu en permanence, ce qui signifie qu’une fois que vous l’aurez réclamé, vous l’aurez dans votre bibliothèque et vous pourrez le télécharger à tout moment.

Téléchargez Steam World Dig 2 gratuitement sur Steam et GOG

Exploitation minière, plates-formes et défis souterrains

Steam World Dig 2 est un jeu de plateforme d’aventure de style metroidvania avec l’exploitation minière comme partie centrale du titre. L’histoire nous emmène dans une ville dévastée par une série de mystérieux tremblements de terre. À partir de ce moment, un étrange robot à vapeur et son partenaire doivent « partir à la découverte des horreurs effrayantes qui les attendent dans les profondeurs ».

Les joueurs doivent creuser leur chemin et creuser des galeries souterraines afin d’explorer un monde regorgeant de trésors, de secrets et de pièges. « Combattez des ennemis dangereux qui se cachent à chaque coin de rue dans les passages tordus de ce monde souterrain, tels que des créatures sombres et les restes maudits d’une ancienne puissance électrique menaçante », lit-on dans la description officielle. Il sera également nécessaire d’améliorer l’équipe et de faire face, progressivement, à des défis plus importants. Découvrir où se trouve votre ami dépend de votre expertise sous terre.

Steam World Dig 2 est un jeu vidéo des créateurs de The Gunk (Image and Form), un titre qui sera disponible le 16 novembre sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.