GTA The Trilogy : comparaison graphique PS2 vs PS5 à San Andreas, Vice City et GTA 3

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sera mis en vente ce jeudi 11 novembre à partir de 16h00 (CET). Les joueurs PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC pourront retourner dans les villes mythiques de Liberty City, Vice City et San Andreas avec GTA III, Vice City et San Andreas entièrement remasterisés. Quoi de mieux pour vérifier qu’un assortiment de vidéos de comparaison entre les versions originales de PS2 et celles renouvelées sur PS5. La chaîne YouTube Cycu1 est l’auteur des vidéos suivantes.

Grand Theft Auto : San Andreas, Vice City et Liberty City sont trois titres légendaires de la saga Rockstar Games ; emblèmes de son époque qui connaissent désormais des améliorations non seulement dans la section technique, comme on peut le voir dans les vidéos, mais aussi dans le plan strictement mécanique, avec des améliorations dans le contrôle et la manipulation des véhicules, ajoutées aux détails de la qualité de vie. Toutes les éditions ont des caractéristiques uniques et indépendantes ; comme DLSS sur PC ou écran tactile sur Nintendo Switch.

Comparaison graphique de San Andreas, Vice City et GTA III, dans quelle mesure se sont-ils améliorés ?

D’autres exemples que Rockstar met en évidence dans ses communications sont les réajustements de la visée et de la définition des cibles ; le système de cadran d’arme; radios mises à jour; améliorations de la minicarte avec navigation pour définir les destinations ; ainsi que des succès et des trophées mis à jour sur PlayStation et Xbox.

Sur Nintendo Switch, la console hybride arrivera avec des commandes spécifiques telles que le pointage du gyroscope, la possibilité de zoomer, de faire un panoramique et de sélectionner des options de menu avec l’écran tactile.

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition sort ce 11 novembre sur PS4, Xbox One, Xbox Series, PC, PS5 et Nintendo Switch au format numérique ; également sur Xbox Game Pass dans le cas de San Andreas. Le 3 décembre, GTA III sera choisi pour PS Now. Enfin, ce 7 décembre, il sera mis en vente au format physique pour les consoles Xbox, Nintendo Switch et PlayStation.

Origine | Cyku1 (1), (2), (3)